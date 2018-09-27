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Sabah namazını kıldırdıktan sonra can verdi

Samsun'da imam olarak görev yapan Ahmet Arı, görev yaptığı camide sabah namazını kıldırdıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 18:01
Sabah namazını kıldırdıktan sonra can verdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde imam Ahmet Arı (55), görev yaptığı camide sabah namazını kıldırdıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. 

Olay, Çarşamba ilçesindeki Halispaşa Camisi'nde meydana geldi. Cami imamı Ahmet Arı, sabah namazını kıldırdıktan sonra imam odasına giderken fenalaşıp yere yığıldı. Cami cemaati Arı'yı yerde hareketsiz halde bulunca polise haber verdi. Camiye gelen polis ve sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Ahmet Arı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 18:01
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