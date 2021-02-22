Sabah namazı ne zamana kadar kılınır?

Sabah namazını eda etmek tüm Müslümanlar için farz bir ibadettir. Namazın şartlarından biri de vaktinde kılmaktır. Bundan dolayı sabah namazı vakitlerini iyi bilmek gerekiyor. Sabah namazı ne azman kılınır? Ne zamana kadar kılınır? Sabah namazı hangi vakitlerde kılınır?

Sabah namazı için, tan yerinin ağarması olan fecrin doğması ile birlikte vakit girer. Güneş doğana kadar da sabah namazı kılma vakti devam eder.

Güneşin doğması Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde “Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar…” olarak ifade edilir.

İmsak vakti ile giren sabah namazı vakti, güneşin doğması ile sonlanır. Hanefi mezhebine göre sabah namazını güneşin doğmasına yakın bir şekilde kılmak daha uygun görülmüştür. Şafii mezhebine göre de imsak girdikten sonra kılınması daha uygundur.