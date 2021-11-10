Sabah namazı kaçta kılınıyor? Manisa’da sabah ezanı saati kaçta?

Diyanet namaz vakitleri. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde işyerine gitmek için yola çıkmakta. Hal böyle olunca da sabah namazını cemaatle kılmak isteyenler sabah namazını kılamamakta. Vatandaşların bu durumu Manisa Müftülüğüne iletmesi sonrası il müftülüğü sabah namazı için yeni bir uygulamaya geçti.

Sabah ezanı saatinde Manisa'da ilk kez yeni bir uygulamaya başlanacağını açıklayan Manisa İl Müftü MustafaSoykök açıklamasını şöyle tamamladı: “Daha önceki uygulamamızda sabah ezanı güneşin doğuşundan bir saat önce okunuyor, güneşin doğuşundan yarım saat önce de tüm camilerimizde sabah namazını kılmaya başlıyorduk. Ancak kış aylarının gelişiyle birlikte, sanayi şehri olan ve çok yoğun bir mesainin yaşandığı bir şehirde yaşıyoruz. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde sabah namazının daha erken kılınması, mesaiye yetişme açısından daha erken kılınma imkanı olup olmadığını bize ilettiler."

Manisa’da sabah ezanı imsak vaktinin girmesiyle mi okunacak?

"Bu noktada yeni bir uygulamayı başlatmış olacağız. 15 Kasım 2021-1 Mart 2022 tarihleri arasında takvimde imsak vakti olarak geçen zamanda sabah ezanları okunacak. İmsak vaktinden sabah ezanından yarım saat sonra da camilerimizde cemaatle birlikte sabah namazının farzı kılınmaya başlayacak. Bu şekilde bir uygulama ile mesaiye yetişme zorluğu yaşayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sunmuş olacağız. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu uygulama Manisa il genelinde bütün ilçelerimizde geçerli bir uygulama olacak. Benzer uygulama farklı illerde de yapılıyor.”

Diyanet namaz vakitleri için tıklayın