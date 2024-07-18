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Aktüel Sabah Metro asansörü, akşam İETT arızası!
Aktüel

Sabah Metro asansörü, akşam İETT arızası!

Yeniakit Publisher
2024-07-18 18:59:00 - 2024-07-18 19:06:28
Sabah Metro asansörü, akşam İETT arızası!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağı yakınında arızalanan metrobüs, yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası istikametine ilerleyen Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağına yakın bir mesafede arızalandı.

Sürücü tarafından köprü çıkışında indirilen yolcular, yollarına yürüyerek devam etti.

Arızalanan metrobüsün yolu kapatması sebebiyle diğer metrobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Durağa giremeyen metrobüsler araç yolundan ilerledi.

Arıza, metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğuna neden oldu.

Yol bakım aracıyla arızalı metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
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