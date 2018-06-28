Sabah kahvaltısında yapılan hatalar nelerdir?

Kahvaltının yapılması kadar içeriği de önemlidir. Kahvaltıda yer alan besinlerin çeşitli olması ve insan vücudu için gerekli olan vitamin, mineral ve proteinleri barındırması sağlıklı bir kahvaltının ön koşuludur. Aksi durumda kişinin kendini gün boyunca yorgun hissetmesi, sindirim sorunları yaşaması ve kilo alması söz konusu olur.

KAHVALTIYI ACELEYE GETİRMEK:

Çoğunlukla acele olarak, tam anlamıyla sindirilmeden yapılan kahvaltı özellikle kilo alımını etkilemesi bakımından zararlıdır. Bunun yanında acele ile yapılan kahvaltı, vücudu zayıf kılarak, düşük kan basıncına ve sıkıntılı bir ruh haline sebep olabilir.

GEREĞİNDEN FAZLA YEMEK:

Açlığın sona ermesi durumunda bile devam edilen kahvaltı sindirim sorunlarının ortaya çıkmasında ve vücudun gün boyunca ağırlık hissetmesinde önemlidir. Bu bakımdan iyi bir kahvaltıda önemli olan yeteri kadar yemektir.

KAHVALTININ DENGESİZ OLMASI:

Vücudun ihtiyacı olan karbonhidrat, protein, vitamin ve lifler yerine yağlı besinlerin tercih edildiği kahvaltılardan vücudu her bakımdan olumsuz etkilemesi sebebiyle kaçınılmalıdır. Kahvaltı sofrasında gerekli olan besinlerin orantılı olarak bulunması ve çeşitli olması sağlıklı kahvaltıda önemli bir ayrıntıdır.

KAHVALTIYI MEYVE YA DA MEYVE SUYU İLE YAPMAK:

Sabah koşuşturması içerisinde sadece bir meyve alarak beslenmek vücut için gerekli olan enerjiyi sağlayamaması sebebiyle kişilerde olumsuz etki eder. Aynı şekilde meyve suyu ile güne başlamak meyveden fazla kalori barındırması bakımından olumsuz bir alışkanlıktır.

KAHVALTIYI GECİKTİRMEK:

Sabah kalkar kalkmaz ilk yarım saat içerisinde kahvaltıya oturmak sağlık açısından önemli bir unsurdur. Aksi durumda acıkmayı bekleyerek saatler sonrasında alınacak kahvaltı sağlıksız bir tercihtir.

KAHVALTIDAN HEMEN SONRA ÇAY-KAHVE İÇMEK:

Kahvaltı sonrasında hemen alınan çay ya da kahve, vücutta demir emilimini olumsuz etkilemesi bakımından önemlidir. Ayrıca kahvaltının hemen sonrasında alınan çay ya da kahve gün içerinde sindirim problemlerinin yaşanmasına sebep olabilir. Kahvaltıyı daha sağlıklı kılmak açısından en az yarım sonrasında bu tür içeceklere yönelmek gerekir.

KAHVALTIDA ÇOK FAZLA TATLI TÜKETMEK:

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan reçel ya da benzeri öğeler gün içerisinde enerjiyi sağlamak açısından önemli kaynaklardandır. Ancak çok fazla alınması durumunda aksi yönde etki yaparak sağlığı bozabilme ihtimaline karşı kahvaltıda sınırlı olarak tüketilmelidir.

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