Sabah aç karnına kahve içmek faydalı mı zararlı mı? Türk kahvesi zayiflatir mı?

Kahve; Kökboyasıgiller (Rubiaceae) familyasının Coffea cinsinden tropik çalı türlerine, bu türlerin tohumlarına ve tohumlarından hazırlanan içeceğe verilen addır. Kahve, bir ağacın meyvesinin çekirdeğidir.

Kahvenin içinde bulunan kafein, beyindeki uyarıcı etkileri ile iyi bilinir ve ayrıca termojenez ve lipoliz üzerinde iyi belgelenmiş etkilere sahiptir.

Sabah aç karnına kahve içmek faydalı mı zararlı mı?

Kahvaltılarda genelde siyah çay tüketilse de bazıları tercihini kahveden yana kullanabiliyor. Kahvenin içindeki uyarıcı maddeler gün içerisinde enerjik ve dinç yapıda olmayı sağlarken motiveli olmanıza da yardımcı olur. Sabahları kahve içmenin herhangi bir olumsuz etkisi bilinmese de midesi hassas olan kimselerde sabah kahve içmek, mide ağrısına yol açabilir. Kahvaltıda şekersiz kahve içmek sindirim sistemini hızlandırıp yağ yakımına neden olarak bölgesel zayıflamayı kolaylaştırır. Öğle menüsü sonrasında alınan kahve ise besinleri daha kolay sindirmeye yardımcı olarak kilo vermeyi kolaylaştıracaktır.

Yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, kahve tüketmeyen kimselerin sabah 1 bardak kahve içenlere göre vücutlarında çok daha fazla antioksidan bulundurduğu ortaya çıkmıştır.

Türk kahvesi zayiflatir mı?

Siyah kahvenin (türk kahvesi veya filtre kahve, ekspresso) metabolizmayı, kalp atışlarını hızlandırdığı için yağ ve şeker yakımını sağlar ve kilo aldırmak yerine kilo vermeye yardımcıdır. Ancak kilo verdirir diye sürekli kahve içmek yanlıştır. ... Kahve sadece zayıflamada bir yardımcı olabilir.

Kahvenin faydaları nelerdir?

•Kahve, tip 2 diyabetin korunmasına yardımcı olabilir.



• Kafein alımının, parkinson hastalığının görülme sıklığını önemli ölçüde düşürdüğü saptanmıştır.



• Kafein, sinir sistemini harekete geçiren bilinen bir ilaçtır.



• İtalyan araştırmacılar, kahve tüketiminin karaciğer kanseri riskini yaklaşık %40 oranında azalttığını buldu. Ayrıca, sonuçlardan bazıları, günde üç bardak içilirse, risklerin %50'den daha fazla azaldığını göstermektedir. Kahvenin faydaları özellikle karaciğer için çok etkili olduğu doğrulanmıştır.



• Düzenli kahve tüketimi, karaciğerdeki safra kanallarının nadir bir otoimmün hastalığı olan primer sklerozan kolanjit (PSC) riskinin azalmasını sağlıyor.



• Alkollü içeceklerden oluşan karaciğer sirozu insidansını %22 azaltabilir. Araştırmacılar her gün iki veya daha fazla fincan kahve içmenin karaciğer sirozu ölüm riskini %66 azaltabileceğini öne sürdüler.



• Kahvenin faydalarından bir diğeri de yağ yakmaya yardımcı olmasıdır.



• Kafeinsiz kahve karaciğer enzim seviyesini düşürüyor.



• Kahve içmek kalp yetmezliğine karşı koruyor. Günlük olarak kahve içenler, içmeyenlere göre daha düşük kalp yetmezliği riski taşıyor.

Kahve zararları nelerdir?

Aşırı kahve içmenin 8 zararı