Vicdanları yaralayan skandal! Kelepçe vurulan öğretmen hakkındaki gerçek gün yüzüne çıktı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni R.A., tartışmalı bir süreç sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ders sırasında CHP’nin ilk genel başkanı Mustafa Kemal hakkında konuşan öğretmenin, “sarhoş” ifadesini dile getirdiği öne sürüldü. Ancak söz konusu iddiayı kesin biçimde doğrulayan ya da yalanlayan resmi ve net bir açıklama yapılmadı.

11 öğrencinin durumu okul yönetimine bildirdiği ileri sürülürken, bu şikayetler üzerine öğretmen hakkında 5816 sayılı kanun kapsamında işlem başlatıldı.

Kısa sürede gözaltına alınan öğretmen R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı gün Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan öğretmen, akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Şahin isimli içerik üreticisi vicdanları yaralayan skandal karar sonucu tutuklanan felsefe öğretmeni R.A., hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte o açıklama:

Bakın; Felsefe hocası atatürk'e küfür etmedi. Hakaret etmedi. Sarhoş demedi. Sadece ders esnasında, bir öğrenci, bir şiir soruyor. Hoca da, atatürk şair değil, savaşçıydı diyor!

Oruçlu olmasına rağmen mevzuyu uzatmak istememesine rağmen kasıtlı, bir yaygara kopuyor, hoca ile ilgili. Yalancı şahitlikler, cephe almalar. Vs

Ayrıca; Sol görüşlü hesaplar, başka videoları, resimleri, sosyal medya da paylaşarak hoca yı linç ettiler.

"Böyle bir durum yok"

Yok Hoca atatürk'e küfür etti. Yok sarhoş dedi. Böyle bir durum yok.

Hoca mazlum garibanın teki. İki engelli de çocuğu var. Yazık günah değil mi? Karalama kampanyası ile bir insanı linç edip mahkum etmek?

Madem hoca atatürk'e hakaret edip küfür ettiyse, niye hiçbir delil sunamadılar?

Sayın devlet yetkililerimiz, umuyorum ki bu mevzuyu enine boyuna araştırıp, adaletin tesis edilmesinde yardımcı olacaklardır.

Son olarak, Felsefe Hocasına özgürlük diyorum.