Beşiktaş - Kasımpaşa CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşma Beşiktaş 1 - 0 Kasımapaşa skoruyla devam ediyor.
13' Sarı Kart - Cafú
11' GOL! Oh topu ağlara gönderdi. Sol kanattan Orkun'un sağ ayağıyla yaptığı ortayı Oh ön direkte tek vuruşla ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
9' Cafu'nun uzaklardan vuruşunda top üstten auta gitti.
5' Mücadele oldukça düşük bir tempoyla başladı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, Allevinah, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak.