  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan dünyayı endişelendiren akaryakıt kararı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya, fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabileceğini açıkladı

Rusya Enerji Bakanlığı Petrol ve Gaz Tesisleri Departmanı Direktörü Anton Rubtsov, fiyatların yükselmesi durumunda Rusya'nın benzin ihracatına hızlıca yasak getirebileceğini söyledi.

Rubtsov, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Rusya'nın akaryakıt konusunda iç piyasada dengeli durumda olduğuna işaret eden Rubtsov, "Akaryakıt ihracatı iç pazarda arz sorunu yaratabilir. Bu nedenle, dengede bir sorun çıkarsa, hızlı bir şekilde yasak kararı alınabilir." dedi.

 

Rusya'da halihazırda benzin, dizel ve bazı diğer yakıt türlerine kısmi ihracat yasağı uygulanırken, petrol ürünleri üreticileri kısıtlamalardan muaf tutuluyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve arz sıkıntısı endişeleriyle enerji fiyatlarında yükseliş yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23