İran'dan İsrail'e son ihtar! "Hiçbir kısıtlama olmayacak!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in İran enerji altyapısını hedef alan saldırılarına karşı Tahran’ın sabrının taşmak üzere olduğunu ilan etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in enerji altyapısına yönelik saldırılarına sınırlı güçle karşılık verdiklerini belirterek, "Altyapımız yeniden hedef alınırsa (saldırılarda) hiçbir kısıtlama olmayacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altyapımıza yönelik İsrail saldırısına verdiğimiz karşılıkta, gücümüzün yalnızca küçük bir kısmını kullandık. Bu sınırlı tutumun tek nedeni, talep edilen gerilimi azaltma çağrısına saygı göstermemizdi. Altyapımız yeniden hedef alınırsa hiçbir kısıtlama olmayacak. Bu savaşın sona ermesi, sivil altyapımıza verilen zararın ele alınmasını gerektirir" ifadelerini kullandı.

 

Güvenlik Bakanlığı binası vuruldu İran'dan intikam operasyonu

İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı yaptı: Oradan ayrılın

Yunan Patriot'tan kritik müdahale: 2 İran balistik füzesi düşürüldü

 

Yorumlar

nasıl bir savas anlayan varmı

adamalr israil amerika istedikleri yerleri kişileri vuruyor <<iranda kıstlama olmayacak her yeri vuracağız diyor 19 gün sonra anlayan varmı bu savas kardesim adam senin nükleer tesisini vuruyorsa sende onun nükleer tesini vurcaksın <adam senin gemilerini vuruyorsa sende onun gemilerini vuracaksın
