ABD Başkanı Trump: Dünyaya büyük bir tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile ortak açıklama yaptı.

Trump, İran’a yönelik saldırlar hakkında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İran dünyaya büyük bir tehdit"

"İran'da gerekeni yapıyoruz, bu iş tamamlandığında dünya daha güvenli olacak. Hiçbir yere asker göndermeyeceğim. Gönderecek olsaydım, bunu size kesinlikle söylemezdim.

İran dünyaya büyük bir tehdit. İran'daki ateşi ben söndürmek istedim. İran'ın hava ve donanma güçlerini yok ettik. İran'da istediğimi gibi uçuyoruz."

Hark Adası sözleri

Trump, İran’a ait stratejik öneme sahip Hark Adası hakkında, "O adayı istediğimiz zaman yerle bir edebiliriz. Tamamen korumasız. Borular hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi" ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran’daki petrol ve doğal gaz tesislerine saldırmamasını söylediğini belirterek, "O artık bunu yapmayacak" dedi.