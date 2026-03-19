Paylaşan kişi kanun kaçağı çıktı! Özgür küfrediyor FETÖ yayıyor
Akit’e alçakça saldıran Özgür Özel’in iftirasını FETÖ’cü "hesap aktif" haber adlı hesap yayınlarken, kanun kaçağı kişi paylaşıyor.
Delege pazarlıklarının ve pavyon köşelerinde ödenen rüşvet paralarının gölgesinde oturduğu CHP koltuğunda sürekli yalan söyleyen ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik “tapu” iftiraları çöken CHP’nin “mitomani” hastası lideri Özgür Özel, yine Akit’i hedef aldı.
FETÖ'cü yayınlıyor, kanun kaçağı paylaşıyor
Özel’in iftirasını FETÖ’cü "hesap aktif" haber adlı hesap yayınlarken, kanun kaçağı kişi paylaşıyor.
Sosyal medya platformu X'te "Profesorfacia" adıyla Özgür Özel için trollük yapan şahsın asıl adı Faruk Davarcı.
Kaydında ne arasan var!
Davarcı'nın suç kaydında ne ararsan var. Küfürbaz Özgür Özel'in trolü Faruk Davarcı'nın halkı yanıltıcı bilgi yaymaya, Cumhurbaşkanına hakaret ile Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyetini aşağılama gibi suç kayıtları bulunuyor.
Davarcı hakkında yakalama kararı da bulunuyor.