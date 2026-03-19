Kallas: Avrupa'dan hiçbir ülke bu savaşa dahil olmayacak ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları meşru değil
Gündem Amerikalı Bakanın kan donduran itirafı! 13 yaşındaki oğluna 'Senin için öldüler' dedi!
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, nükleer bir İran bahanesiyle Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren emperyalist emellerini bu kez aile mahremiyeti üzerinden itiraf etti.

Hegseth, hazırladığı savaş tamtamları çalan konuşma metni üzerinde çalışırken 13 yaşındaki oğlunun yanına geldiğini ve aralarında geçen tüyler ürpertici diyaloğu kamuoyuyla paylaştı.

Oğlunun "Neden savaşıyoruz?" sorusuna verdiği cevapla Amerikan derin devletinin kirli yüzünü bir kez daha deşifre eden Hegseth, "Senin neslin nükleer bir İran ile uğraşmak zorunda kalmasın diye öldüler evladım" ifadelerini kullandı. Kendi evlatlarının konforu ve geleceği için masum coğrafyalardaki milyonlarca insanı ateşe atan bu zihniyet, 19 Mart 2026 itibarıyla sömürgeci aklın ne denli pervasızlaştığını kanıtladı.

"İran Bahane, İşgal Şahane!"

Hegseth’in bu sözleri, bölgedeki Amerikan varlığının "demokrasi" veya "barış" değil, tamamen kendi ideolojik ve nükleer rekabet hırsları üzerine kurulu olduğunu tescilledi. 13 yaşındaki bir çocuğa "senin için öldüler" diyerek ölümü ve işgali kutsayan bu karanlık tablo, "Yeni Dünya Düzeni"nin çocukların hayallerini bile nasıl birer savaş makinesine dönüştürdüğünü gösteriyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a saldırıların başlamasından bu yana 7 binden fazla hedefi vurduklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Hegseth, "Hedefimiz değişmedi. Planımız İran'ın füze fırlatıcılarını ve savunma sanayi altyapısını imha ederek bunların yeniden kurulmasını engellemek, donanmalarını yok etmek ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak." şeklinde konuştu.

Saldırıların başlamasından bu yana İran'da 7 binden fazla hedefi vurduklarını ifade eden Hegseth, "Tıpkı dün olduğu gibi bugün de şimdiye kadarki en büyük, en kapsamlı saldırı yapılacak." dedi.

1
Bozok

Gavata bak gavata. İyi sizler her silaha sahip olun, sizden başkaları olmasın. Yani dünya sizin ( hele hele İslam ülkeleri) sürekli köleniz olsun.

TUM SIYONIST-EMPERTALISTLER SAHTEJAR YALANCI KUDURMUS KATİLLERDIR.....

Tamami maglup ve yok olcak, INSANLIK ONURU IBSANLIK VICDANI INSANLIK DAYANISMASI SIYONIST-EMPERYALIST SOYKIRIMCI JATIL RUH HASTALARINI YENECEK MUTLAKA
