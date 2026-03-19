AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Milletvekili Arslan mesajında, “Kıymetli hemşehrilerim, Ramazan Bayramı’nın gönüllerimize huzur, sofralarımıza bereket getirmesini diliyorum. Bayramlar; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği müstesna günlerdir” ifadelerine yer verdi.





"Kardeşlik, merhamet ve dayanışma ruhunu daha güçlü yaşamak zorundayız”



Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılara dikkat çeken Arslan, “Bugün ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde acılar yaşanıyor. Gazze’de masumlar zulüm altında, bölgemizde savaşların gölgesi hissediliyor. Bizler ise bayramın bize hatırlattığı kardeşlik, merhamet ve dayanışma ruhunu daha güçlü yaşamak zorundayız” dedi.



"Birliğimiz daim olsun"



Mesajında dualara da yer veren Arslan, “Dualarımız; mazlumların huzura kavuşması, akan gözyaşlarının dinmesi içindir. Birliğimizin ve kardeşliğimizin daim olduğu, barışın hâkim olduğu nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



Milletvekili Arslan, mesajının sonunda tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.