Küresel enerji kıskacına Erdoğan kalkanı! Petrol fiyatları enflasyonu vurmasın diye topyekun seferberlik başladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya genelinde tırmanışa geçen enerji maliyetleri ve dalgalı petrol fiyatlarına karşı Türkiye'nin ekonomi kalkanını devreye aldığını açıkladı.
Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, dış kaynaklı maliyet artışlarının vatandaşın cebine yansımaması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.
"Vatandaşımızı Küresel Enerji Yüküne Ezdirmiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada petrol fiyatlarındaki hareketliliğin enflasyon hedefleri üzerindeki baskısını kırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirtti. "Petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratmaması için yoğun gayrret gösteriyoruz" diyen Erdoğan, enerji sübvansiyonları ve stratejik adımlarla maliyet artışlarını göğüslediklerini ifade etti.