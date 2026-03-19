SON DAKİKA
İstanbul'da 'zimem defteri' geleneği: 32 bin 345 ailenin 73.5 milyon liralık borcu kapatıldı
İSLAM

İstanbul’da ‘zimem defteri' geleneği: 32 bin 345 ailenin 73.5 milyon liralık borcu kapatıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İstanbul’da ‘zimem defteri' geleneği: 32 bin 345 ailenin 73.5 milyon liralık borcu kapatıldı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla Ramazan ayı boyunca mahalle bakkallarındaki veresiye borçları kapatıldı. Zimem defteri geleneği kapsamında 2 bin 150 mahalle bakkalında toplam 32 bin 345 ailenin borcu ödenirken, toplamda 73 milyon 500 bin TL’lik borç kapatıldı.

Osmanlı’da ecdadın en zarif yardım yöntemlerinden biri olan zimem defteri geleneğinde, hayırseverler mahalle bakkallarına giderek ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kim olduklarını bilmeden kapatıyor. Yüzyıllardır sürdürülen bu gelenek, her yıl olduğu gibi bu yılda ülkenin dört bir yanında Ramazan ayında yeniden canlandırıldı.

VALİ GÜL BİZZAT KAPATTI

Uygulama kapsamında İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir mahalle bakkalını ziyaret eden Davut Gül, zimem defterindeki borçları bizzat kapattı. Gül, yapılan çalışmanın hem yardımlaşma kültürünü yaşattığını hem de ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek sağladığını belirterek, "İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda kaymakamlarımız, hayırseverlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hemşehrilerimizin bakkallara olan borçlarını ödemeye gayret ediyoruz. Ramazan yardımlaşma ve paylaşma demek. Bayrama girerken vatandaşlarımızı borçsuz bir şekilde bayrama kavuşturmak istiyoruz" dedi.

Sistemin tamamen şeffaf olduğunu da kaydeden Gül Muhtarlarımız, kaymakamlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte borçlar tespit edilerek tutanak karşılığında ödeniyor. Böylece hem hayır sahiplerinin emanetlerini doğru şekilde yerine ulaştırıyoruz hem de zimem defteri geleneğini yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALLAH RAZI OLSUN

Bakkal esnafı Ferdi Sungur yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "Sabah geldiler, hesapları topladık ve miktarları belirledik. Hepsinin ödeneceğini söylediler. Böyle bir şey beklemiyordum, görünce çok şaşırdım. Sosyal medyada görüyorduk ama buraya geleceklerini düşünmemiştim. Toplamda 151 bin liralık borç vardı, hepsi kapatıldı. Vesile olan herkese teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.

İstanbul genelinde yürütülen çalışma ile binlerce dar gelirli ailenin borç yükü hafifletilirken, Ramazan ayının dayanışma ruhu da bir kez daha yaşatıldı.

