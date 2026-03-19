AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Barışın adresi Türkiye

İsrail yanlısı laikçi yobazdan büyük provokasyon Güvenlik Bakanlığı binası vuruldu İran’dan intikam operasyonu İl il imsak ve iftar vakitleri Antalya’daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Dün tahliye edilen 3 kişi yeniden tutuklandı Trabzon şehir hastanesi gün sayıyor Karadeniz'in en büyük sağlık merkezi olacak Vesayetin aparatı Özel’e Efkan Ala’dan tarihi ayar! CHP’de hizmet yok, çakallık çok SGK’dan milyonlarca emekliye önemli uyarı: ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı’ linklerine asla tıklamayın! Diker’den Özgür Özel’e sert çağrı! Açıklama yap ya da istifa et Terör devleti 'Büyük tehditti' diye duyurdu: Hamas'ın istihbarat komutanı Ebu Şaleh öldürüldü! Gazprom’da ‘boru hattı’ alarmı! Türkiye akışı tehlikede mi?
Gündem
Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dünya krizlerinin ortasında Türkiye'nin istikrarlı bir yönetimle yoluna devam ettiğini söyledi. Çelik, bu kapsamda barış masasının Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'de olduğunu ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; partisinin Adana İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette İl Başkanı Tamer Dağlı ve yöneticilerle görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çelik, dünyanın zor zamanlardan geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin bugünlere birlik, beraberlik ve dirlik içerisinde ulaşmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Çelik, "Maalesef dünyanın en karışık, zor zamanlarından bir tanesindeyiz. Belki de 100 yıl boyunca hatırlanacak büyük bir kaosun içerisinden geçiyoruz. Etrafımızda büyük türbülanslar, sarsılmalar yaşanıyor. Bunun içerisinde Türkiye önünü görebilen, bütün bu belirsizliğin içerisinde yoluna devam edebilen bir iradeyle yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

 

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, dünyanın demokratik yollarla seçilmiş liderleri içerisinde en tecrübeli olması, pek çok krizi yönetmiş olmanın getirdiği birikimi, özellikle bölge ve dünya barışı konusunda atılması gereken adımlar konusundaki güçlü duruşu, Türkiye için avantajlarını bugün daha kıymetli, stratejik hale getirmiştir."

İsrail'in, Gazze'de soykırım yaptığını dile getiren Çelik, "Bugün İsrail saldırganlığının Lübnan, Suriye ve son olarak da ABD ile birlikte İran'a dönük olarak gerçekleşmesi, önümüzdeki dönemde daha büyük türbülansların herkesi beklediğini gösteriyor. Bu bayram vesilesiyle birliğimizi, dirliğimizi bir kere daha pekiştirerek, tüm bu krizlerin içinden Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle tüm ülkemizi, memleketimizi, milletimizi çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

 

Çelik, barıştan yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Herkesin arzu ettiği şey, barış masasının bir an evvel kurulması. Barış masasının kurulacağı yer, bütün krizler için Türkiye'dir. Barış masasını kuracak lider de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hepimizin arzusu, kan dökülmesinin bir an evvel durması ve bu adımların atılmasıdır. Bu acıların bitmesi temennisiyle herkesin bayramını tebrik ediyoruz."

