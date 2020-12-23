Saatte 600 kilometreye ulaşacak tren geliyor

2020 yılı sonu itibarıyla Çin’in demir yolu işletme mesafesinin 146 bin kilometreye ulaşması ve bunlar arasında 38 bin kilometre yüksek hızlı demir yolu yer alması bekleniyor. Çin Ulusal Demir Yolu İdaresi Baş Mühendisi Yan Hexiang, bugün Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, Çin’de bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip yüksek hızlı demir yolunun inşası ve ekipman imalat teknolojisi sisteminin oluşturulduğunu ifade etti.

Çin’in standart EMU’su Fuxing serisinin saatte 350 kilometre hızda ticari operasyon gerçekleştirdiğini dile getiren Yan Hexiang, akıllı EMU’ların dünyada ilk kez saatte 350 kilometre hızla otonom sürüşe ulaştığını belirtti.

100 ülkeye ihraç ediliyor

Yan Hexiang, Çin’in demir yolu teknolojileri ve ekipmanlarının dünya çapında 100’den fazla ülkeye ihraç edildiğini ve Kasım 2020 itibarıyla Çin-Avrupa Tren Seferleri kapsamında 32 bini aşkın sefer gerçekleştirdiğini ifade etti. Yan Hexiang, 14. Beş Yıllık Plan döneminde demir yolu teknolojisinde yeniliği yürüteceklerini ve saatte 400 kilometre hıza sahip yüksek hızlı demir yolu ve 600 kilometreye ulaşabilen yüksek hızlı manyetik tren sistemi dâhil olmak üzere önemli ve kritik teknolojik araştırmaları ve kurumsal inovasyonu düzenleyeceklerini dile getirdi.

Demir yolunun küreselleşmesini de destekleyeceklerine işaret eden Yan Hexiang, Çin’in demir yolu standartlarının uluslararasılaşmasını teşvik edeceklerini ve Çin demiryollarını marka haline getireceklerini kaydetti.