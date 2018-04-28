Saatte 500 milyon dolar kazandı!

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, servetine servet katmaya devam ediyor. Amazon'un açıklanan birinci çeyrek bilançosunda 49.96 milyar dolar olması beklenen net satışları, 51.04 milyar dolar olarak gerçekleşince şirket hisselerinde de sert bir yükseliş yaşandı.

Bilanço açıklandıktan kısa bir süre sonra Amazon hisseleri, günlük yüzde 4'lük kazandı, seans sonrası işlemlerde yüzde 6.3 daha ekledi ve 1614 dolara çıktı.

Bu yükseliş Bezos'un Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki zirve pozisyonunu daha da güçlendirdi.

134 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Amazon'nun kurucusu Bezos, servetine 12 milyar dolar daha ekledi ve toplam 134 milyar dolara ulaştı.

Bezos'u 91.1 milyar dolarla Microsoft'un kurucusu Bill Gates izlerken, Warren Buffett 84.6 milyar dolarla üçüncü, Bernard Arnault 73.5 milyar dolarla dördüncü, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 72 milyar dolarla beşinci sırada yer alıyor. (Habertürk)