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Yaşam Saatlerdir söndürülemiyor! Ankara'daki yangın havadan görüntülendi
Yaşam

Saatlerdir söndürülemiyor! Ankara'daki yangın havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-04-03 21:39:00 - 2024-04-03 21:41:29

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde gündüz saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın alanı havadan görüntülendi.

Atık maddelerin alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer fabrikalara sıçradı. Devasa alevlerin neden olduğu yoğun dumanlar çevreyi kaplarken yangın alanı dron ile görüntülendi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Çok sayıda polis, jandarma, sağlık, itfaiye, ABB ve AFAD ekipleri bölgede havadan destek vermek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma helikopterleri de seferber edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, yangında şu ana kadar yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.


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