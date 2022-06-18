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Gündem Saatlerce bakın ne için beklediler! Gençlerin içler acısı kuyruğu
Gündem

Saatlerce bakın ne için beklediler! Gençlerin içler acısı kuyruğu

Samsun'da, Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konserine girmek isteyen gençler, Batı'dan devşirme müzikleri ile Türk gençliğini öz kültüründen koparan sözde sanatçılar için yüzlerce metrelik uzunluktaki kuyruğa girip, saatlerce ayakta beklediler.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 21:25:00 - 2022-06-18 21:31:06

 Yeniakit.com.tr 

Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konser verdiği Samsun'da binlerce gencin görüntülendiğini kuyruk, görenleri şaşırttı.

Yüzlerce metrelik kuyrukta, saatlerce sıra bekleyen binlerce gencin içler acısı hali, Batı kültürünü toplumumuza dayatan sözde sanatçılara tepkiye sebep oldu.

4 gün sürecek Atakum Müzik Festivali'nde, diğer günlerde de Hayko Cepkin, Emir Can İğrek, Levent Yüksel, Sagopa Kajmer, Selçuk Balcı, Emre Aydın, Can Bonomo ve Anıl Piyancı gibi isimlerin konser vereceği öğrenildi.

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