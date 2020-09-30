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Dünya Saatler önce Yunanistan’da görüşme yapmışlardı! ABD'den Türkiye açıklaması
Dünya

Saatler önce Yunanistan’da görüşme yapmışlardı! ABD'den Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İncirlik Üssü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:47:00 - 2020-09-30 19:39:34
Saatler önce Yunanistan’da görüşme yapmışlardı! ABD'den Türkiye açıklaması

Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nin İncirlik Üssü’nden çekileceğine yönelik iddialar ortaya atılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Yunanistan’a yaptığı ziyaretin ardından Atina-Ankara gerilimine ilişkin diyalog çağrıları yapmıştı.

Pompeo, Yunanistan’ın Kathimerini gazetesine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İki ülke arasındaki tanisyonun düştüğünü açıklayan Pompeo, müzakereden yana olduklarını söyledi. ABD’li bakan, tek taraflı adımların kimsenin yararına olmayacağını da ekledi.

‘Böyle bir plan yok’

ABD’nin İncirlik Üssü’nü boşaltacağına dair çıkan iddiaları yanıtlayan Pompeo, ‘Şu anda İncirlik’ten çıkma gibi bir düşüncemiz ya da planımız bulunmuyor’ dedi.

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