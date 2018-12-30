Saatcı'dan CHP'ye sert eleştiri: Rabbena hep bana olmaz

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, CHP-İYİ Parti ittifakı için; "İlçe bazındaki görüşmeler nalıncı keseri gibi veya Rabbena hep bana şeklinde olmaz" dedi.

Murat Sökdü'nün haberine göre, Fethiye Belediye Başkanı Saatcı Fethiye'nin iki noktasında gerçekleşen park açılışlarında yaptığı konuşmada, CHP ve İYİ Partinin ilçeler bazındaki pazarlıklarına değindi. Saatcı; “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Cumhuriyet Halk Partisi adayı destekleniyorsa, Muğla’nın belli ilçelerinde CHP aday çıkarmayıp, İYİ Parti adaylarını desteklemesi gerekiyor. Adalet, hakkaniyet budur! İlçe bazındaki görüşmeler ‘nalıncı keseri’ gibi veya ‘Rabbena hep bana’ şeklinde olmaz. Bunun olmaması durumunda, biz oyun bozucu olmayız ama oyun kurucu oluruz” dedi.

"Halkımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayız"

Saatcı konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Biz Fethiye’de mutluyuz. Fethiye huzurlu ve mutlu insanların şehri. Biz de bin kişilik hizmet ordumuzla 160 bin kişilik Büyük Fethiye ailemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar Büyükşehir Yasası’yla elimizden yetkiler alınsa da, ‘seçimle gelen insanların mazeret lüksü yoktur’ sözünü kendimize rehber edinerek, elimizden geldiğince sizlere hizmet etmeye sürdürüyoruz. Bana deseniz ki, ‘belediye başkanlığınız döneminde en iyi yaptığınız iş hangisi?’ Belediye Fen Lisesi ve doğal yaşamın sürmesini sağlayan Ördek Adası derim. Biz hakaret hariç her türlü eleştiriye açığız. Cami ve Akarca parklarımızın etrafındaki ikametgah eden vatandaşlarımız basketbol sahasında düğün, nişan sesli aktiviteler yapılmamasıyla ilgili bizlere bilgi verdi. Biz halkımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayız. Bu konuda en ufak bir endişeniz olmasın” diye konuştu.

"İlçelerde İYİ Parti desteklenmeli"

Behçet Saatcı; “Muğla’da Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ile bir ittifak görüşmesi var. Şuan da Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün Muğla’da ortak aday olarak açıklandı. İlçe bazında görüşmeler sürüyor. İlçe bazındaki görüşmeler ‘nalıncı keseri’ veya ‘Rabbena hep bana’ şeklinde olmaz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Cumhuriyet Halk Partisi adayı destekleniyorsa, Muğla’nın belli ilçelerinde CHP aday çıkarmayıp, İYİ Parti adaylarını desteklemesi gerekiyor. Adalet, hakkaniyet budur! Bunun olmaması durumunda, biz oyun bozucu olmayız ama oyun kurucu oluruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.