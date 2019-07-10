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Saatçi Hoca Caddesi’nde sıcak asfalt serimi için hazırlıklar sürüyor

Nevşehir Belediyesi ekipleri Saatçi Hoca Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:19
Saatçi Hoca Caddesi’nde sıcak asfalt serimi için hazırlıklar sürüyor

Nevşehir Belediyesi ekipleri Saatçi Hoca Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Altyapı çalışmalarında sona gelen belediye ekipleri sıcak asfalt serimi öncesinde son hazırlıklarını yapıyor.


Lale Caddesi 1. Ve 2. etabında gerçekleştirilen sıcak asfalt ve altyapı çalışmalarının ardından Nevşehir Belediyesi ekipleri, Saatçi Hoca Caddesi’ndeki çalışmalarını sürdürüyor. Meteris Meydanı Kavşağı-Diriliş Meydanı Kavşağı arasındaki bölümde ilk olarak altyapı çalışmalarını tamamlayan Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada 50 yılı aşkın süredir kullanılan içme suyu hattını değiştirerek abone bağlantılarını yeniledi.


Aşırı yağışlarda Meteris Meydanı Kavşağı’ndan gelen sel sularını önlemek için cadde boyunca yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiren ekipler böylelikle önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturmuş oldu.


Cadde de ayrıca Nevşehir Belediyesi’nin girişimleri ile MEDAŞ tarafından alçak ve yükjsek gerilim elektrik hatları yeraltına alınarak görüntü kirliliğine son verildi.


Altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Saatçi Hoca Caddesi’nde yaya kaldırımı imalatına başlandı. Sabahın erken saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar süren çalışmalarda ekipler ayrıca sıcak asfalt serimi için zemin iyileştirme çalışmaları yaptı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede çalışmalarını tamamlamasının ardından sıcak asfalt serimine geçilecek cadde böylelikle modern bir görünüme kavuşacak.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:19
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