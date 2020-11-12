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Ekonomi Saat kaça kadar EFT yapılabilir? | EFT saati uzatıldı mı?
Ekonomi

Saat kaça kadar EFT yapılabilir? | EFT saati uzatıldı mı?

Hafta sonu EFT yapılır mı? | Farklı bankalar arasındaki para transferleri yalnızca hafta içi mesai saatlerinde yapılıyordu. Ancak alınan kararla EFT işleminde saatler revize edildi. Peki, EFT hangi saatlerde yapılır? | Hafta sonu EFT yapılır mı? | 17.00’den sonra EFT yapılır mı? | Güncel EFT saatleri | Hangi bankalar hafta sonu EFT yapıyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:57:00 -
Saat kaça kadar EFT yapılabilir? | EFT saati uzatıldı mı?

EFT saatleri | İki ayrı banka arasındaki para transferleri hafta içi mesai saatlerinde yapılıyor. Ancak bu uygulama pek çok vatandaş tarafından eleştiriliyordu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 7 gün 24 saat EF hizmetinin başlayacağını duyurdu. Peki, hangi bankalar 7/24 EFT yapıyor?

Saat kaça kadar EFT yapılabilir? | EFT saati uzatıldı mı?

Konu hakkında TCMB internet sitesinden bir duyuru yayınladı. İşte, TCMB’den yapılan o açıklama:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir.

FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanmaktadır. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir.

FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.

Böylece, TCMB’nin Ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır.

Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. 

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