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Saat 21.00'i işaret ettiler! 'Altının seyri açısından önemli olacak'
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Ekonomi Saat 21.00'i işaret ettiler! 'Altının seyri açısından önemli olacak'
Ekonomi

Saat 21.00'i işaret ettiler! 'Altının seyri açısından önemli olacak'

IKON Menkul, altın fiyatları ile ilgili açıkladığı iddialarında, FED'in faiz kararının altının seyri açısından önemli olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 18:25:00 -
Saat 21.00'i işaret ettiler! 'Altının seyri açısından önemli olacak'

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler takip edilirken, IKON Menkul, değerli metale ilişkin iddialarını açıkladı.

paraborsa.net'in haberine göre; IKON Menkul, ons altının alçalan trend çizgisi üstüne kırma denemesine yine başarısız olduğunu belirtti.

Altının satışlarla 1800 bandı altına geri çekildiğini ifade eden IKON Menkul, şu iddialarda bulundu:

"Değerli madende 1792 bandı önemli bir destek seviyesi olarak takibimizde kalmaya devam ediyor. Bu bölge altına olası düşüşlerde 1782 ve 1768 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak takip edilebilir. TSİ 21:00’da açıklanacak Fed faiz kararı ve 21:30’daki Başkan Powell’ın açıklamaları değerli madenin seyri açısından önemli olacak."

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