Saat 21.00'i işaret ettiler! 'Altının seyri açısından önemli olacak'

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler takip edilirken, IKON Menkul, değerli metale ilişkin iddialarını açıkladı.

paraborsa.net'in haberine göre; IKON Menkul, ons altının alçalan trend çizgisi üstüne kırma denemesine yine başarısız olduğunu belirtti.

Altının satışlarla 1800 bandı altına geri çekildiğini ifade eden IKON Menkul, şu iddialarda bulundu:

"Değerli madende 1792 bandı önemli bir destek seviyesi olarak takibimizde kalmaya devam ediyor. Bu bölge altına olası düşüşlerde 1782 ve 1768 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak takip edilebilir. TSİ 21:00’da açıklanacak Fed faiz kararı ve 21:30’daki Başkan Powell’ın açıklamaları değerli madenin seyri açısından önemli olacak."