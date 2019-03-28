Saadet'ten yerel seçim açıklaması: Destan yazacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bütün mahalli idarelerin borçlarını devletten 1 kuruş alınmadan nasıl ödeneceğini göstereceğiz." dedi.

Partisinin Sancaktepe mitinginde vatandaşlara hitap eden Karamollaoğlu, "Biz bu seçime giderken 'cepsiz ceketi' ortaya çıkardık. Bu ceketi giyip belediye başkanlığına oturacak olan belediye başkan adaylarımız ne yiyecekler ne de yedirecekler. Halkın parasına, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacaklar, şeffaf olacaklar." ifadelerini kullandı.

Partilerinin Türkiye'nin her seçim bölgesinde aday gösterdiğini belirten Karamollaoğlu, "Bin 389 seçim bölgesinde seçime giren tek partiyiz." dedi.

Toplumun tüm kesimlerinin oylarına talip olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini, "İnşallah bu seçimde Saadet Partimiz destan yazacak." diye tamamladı.