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Gündem Saadetliler, YRP’liler ve AK Parti küskünleri mutlu mu? Saraçhane’de içkili kutlama
Gündem

Saadetliler, YRP’liler ve AK Parti küskünleri mutlu mu? Saraçhane’de içkili kutlama

Yeniakit Publisher
2024-04-01 13:22:00 - 2024-04-01 13:36:04

Müslümanların bölünmesine neden olan Saadet ve YRP gibi partilerin ve sandığa gitmeyen küskün AK Partililerin birayla kutlama yapan ayyaşların neden olduğu görüntüler karşısında hangi duyguları hissettikleri merak konusu oldu!..

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde kazanan, parti içindeki her türlü pisliğe rağmen seçmenin destek verdiği CHP oldu. En ufak sorunda Müslümanları hedef alan mütedeyyin kitle ise AK Parti’nin oylarını böldü.

Özellikle Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi partiler, seçmeni sandığa gitmediği için hali hazırda yara alan AK Parti’nin oylarında ciddi bölünmeye neden oldu. Sonuçta seküler CHP onlarca yıl sonra seçimden birinci parti olarak çıktı.

Alkollü kutlama

CHP’li ayyaşlar, Müslümanların böldüğü oylar nedeniyle kazandıkları seçimi bira içerek kutladı. Saraçhane’de bir araya gelen CHP’liler, sırtlarına astıkları altı oklu bayraklarla biralarını havaya kaldırdı, “Vur” diye bağırarak şişeleri tokuşturdu.

Müslümanların bölünmesine neden olan Saadet ve YRP gibi partilerin ve sandığa gitmeyen küskün AK Partililerin bu görüntüler karşısında hangi duyguları hissettikleri ise merak konusu oldu!..

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