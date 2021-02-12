Saadet'li Ali Aktaş'ın derdi belli oldu: Adaylığını açıkladı!

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Saadet Partisi'nin bir dönem belediye başkanı adayı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asitürk'ü ziyaretinden sonra adeta Parti Sözcüsü gibi açıklamalarda bulunan Ali Aktaş sonunda niyetini belli etti. Temel Karamollaoğlu'na, 'Direninz. Partimizin vebali omuzlarınızda' çağrısı yapan Saadet'in eski belediye başkanı adayı Aktaş, Cumhurbaşkanı adaylığına göz kırptı.

'Gençlik temel geliri' projesi!

Sosyal medya hesabından birbiri ardına açıklamalarda bulunan Ali Aktaş, Cumhurbaşkanı adayı olursa yapacağı vaadlerini anlattı:

"Cumhurbaşkanı adayı olursam bir projem de "Gençlik Temel Geliri" olacak. 15-30 yaş grubuna ayda 800 TL Temel Gelir. Eğitimden sosyal hayata, aile kurmaktan suç oranlarına, kendini nitelikli yetiştirmekten geleceğe ümitle bakmaya dek farklı alanlarda çok şeyleri değiştirmek için."

İşte Aktaş'ın hezeyeanları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinden sonra YİK Başkanı Asiltürk'ü partiyi bölmekle itham eden Ali Aktaş, hezeyanlarını şöyle dile getirmişti:

'Padişahlıkla mı yönetiliyoruz'

"Oğuzhan Asiltürk, ittifaklar konusunda 'Seçime bir hafta kala buna karar verilir. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur.' demiş. Padişahlıkla mı yönetiliyoruz? Partinin seçilmiş kurulları var. Bir kişi karar veremez. Saadet Partisi, tek kişinin kalbinde sakladığı görüşü açıklamak suretiyle politik kararların alındığı bir yer değildir, olmamalıdır. Saadet Partisi, krallıkla yönetilmiyor. Bir tür 'Allah'ın yeryüzündeki gölgesi' gibi hareket edilerek seçilmiş kadrolara koyun muamelesi yapılamaz."

'İttifaka ikna süreci sürdürülüyor'

"Bir kısım insana 'Tayyip beyden 3 bakanlık alacağız, Meclis'te grup kuracağız' denilerek ittifaka ikna süreci sürdürülüyor. Bu yapılan 'at pazarlığı' Milli Görüş'ün haysiyetini pazara çıkartmaktır. Böylesi bir ittifak Saadet Partisi'nin davasını yok edecek bir cinayet girişimidir."

'Direniniz sayın Karamollaoğlu'

"Direniniz zira zamanın ruhu statükodan değil ma'dunlardan yanadır. Ma'dun olmak mı yoksa çürümeye ortak olmak mı? Buna karar vereceğiz. Ve sadece siz bunu bizim adımıza başarabilirsiniz. Yüz binlerin vebali omuzlarınızdadır ve tarih sizi bu son kararınız ile hatırlayacaktır."

Asiltürk'ün açıklamalarına rağmen susmadı!

Ali Aktaş'ın açıklamaları hakkında Yeni Akit'e konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk, "Ali Aktaş kim ki?" diye sorarak, "Başkanı Oğuzhan Asiltürk, "Partimizin; Genel Başkanı, Genel Başkanlık Divanı, Yüksek İstişare Kurulu ve onların üstünde de benim bir konumum var. Partinin yöneticileri dışındaki kimsenin açıklamaları bizi temsil etmez." demişti.