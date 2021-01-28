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Siyaset Saadet'li Aktaş'ın 'ittifak' telaşı sürüyor: Oğuzhan Asiltürk'ü karalama kampanyası
Siyaset

Saadet'li Aktaş'ın 'ittifak' telaşı sürüyor: Oğuzhan Asiltürk'ü karalama kampanyası

Saadet Parti'li Ali Aktaş, twitter hesabından yaptığı son paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilen Oğuzhan Asiltürk hakkındaki karalama kampanyasına devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 22:49:00 - 2021-01-28 22:54:10
Saadet'li Aktaş'ın 'ittifak' telaşı sürüyor: Oğuzhan Asiltürk'ü karalama kampanyası

Saadet Parti'li Ali Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hakkındaki karalama kampanyasına devam ediyor.

'At pazarlığı' ithamı!

Önceki gün Asiltürk'ü ittifak açıklamasından dolayı hedef alan Aktaş twitter hesabından Asiltürk hakkında paylaşımlarda bulundu. Saadet Partisi ile AK Parti arasındaki olabilecek bir ittifakın telaşını dile getiren Aktaş, "Bir kısım insana 'Tayyip beyden 3 bakanlık alacağız, Meclis'te grup kuracağız' denilerek ittifaka ikna süreci sürdürülüyor. Bu yapılan 'at pazarlığı' Milli Görüş'ün haysiyetini pazara çıkartmaktır. Böylesi bir ittifak Saadet Partisi'nin davasını yok edecek bir cinayet girişimidir." dedi.

'Numan Kurtulmuş aracı oldu' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiğim Oğuzhan Asiltürk'ü hedef almayı sürdüren Aktaş şunları söyledi:

"Saadet Partisi tabanının haberi yok ama Numan Kurtulmuş son süreçte defalarca Oğuzhan Asiltürk ile görüştü. Numan Kurtulmuş, Asiltürk'ün ittifaka katılma kararında mutemet aracı konumdaydı. Saadet seçmeni aşağıda Numan beyi "Erbakan’a ihanetle" suçlarken bu görüşmeler sürüyordu."

'Erdoğan'ın yanında saf tutmak için Kurtulmuş ile görüştü'

"2010'da olaylı kongre sonrası Erbakan hoca konutunda bir gruba 'Numan buraya gelecek ve konuşacağız' derken birden ayağa kalkıp 'O, kongre kararı almadan buraya gelemez ve sen onunla görüşemezsin' diye bağıran Asiltürk, Erdoğan'ın yanında saf tutmak için Kurtulmuş ile görüştü."

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