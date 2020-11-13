Saadet'in TV5'i CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na bu soruları sorabilecek mi?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında yaşanan sıcak ilişkiler TV kanallarına da yansıyor. Bu ilişkiler doğrultusunda İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Saadet Partisi’nin kanalı TV5’de canlı yayına katılacak. Kaftancıoğlu'na yöneltilecek sorular ise merak konusu oldu.

Saadet Partisi kanal TV5'e CHP'li konuklar

AK Parti ve MHP ittifakına karşı CHP, İYİ Parti ve HDP ile temaslarda bulunan Saadet Partisi, partililerini CHP'ye ısındırmak için televizyon kanallarına, CHP’li isimleri davet ediyor.

Bugün saat 22.00’de TV ekranlarında canlı yayına katılacak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendisine yöneltilecek sorulara cevap verecek.

Kaftancıoğlu'na sorulacak sorular merak konusu oldu

Yayın öncesi Kaftancıoğlu’na sorulacak sorular ise merak konusu oldu. Teröristleri savunması, domuz eti yemesi, 'katil devlet' ifadeleri, ezan rahatsızlığı gibi soruların Kaftancıoğlu'na yöneltilip yöneltilmeyeceği bilinmiyor.

CHP ile yakın ilişkileri bulunan Saadet Partisi'nin kanalı TV5'in aklına gelemeyeceğini düşünerek, Yeniakit olarak Kaftancıoğlu’na sorulacak soruların listesini hazırladık.

TV5, cesaretin varsa Kaftancıoğlu'na sor!

1-CHP ile PKK'nın siyasi uzantası HDP ittifakı,

2-Eşiyle beraber bir domuzun 4’te 1’ini gömen Canan Kaftancıoğlu’na domuz sevip sevmediği,

3- Elinde taş ile terör eylemlerinde en ön saflarda yer aldığı fotoğraf,

4-15 Temmuz’da darbeye direnen vatandaşlara DEAŞ teröristi muamelesi,

5-Sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi,

6- Devlet katil değil, seri katil paylaşımı

Liste uzayıp gider ama sizin cesaretiniz var mı bu soruları sormaya?