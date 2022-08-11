Saadet'in Milli Gazetesi anında satışa geldi! 6'lı ittifak destekçisi medyanın hedefinde
Saadet Partisi'nin Milli Gazetesi, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nı eleştirmesi sebebi ile 6'lı ittifak destekçisi medyanın hedefi haline geldi.
Yeniakit.com.tr
CHP'nin eşcinsel sapkınlara yönelik vaatlerine imza atan, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe alınacağı sözüne tek itiraz etmeyip 6'lı masada yer alarak merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya en büyük ihaneti gerçekleştiren Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, bugünkü manşet haberinde, Erbakan'ı öne sürüp, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nı eleştirdi.
"Muhafazakar" Saadet Partisi'nin Milli Gazete'si 6'lı ittifakı destekleyen medya kuruluşlarının hedefi oldu.
Milli Gazete ilke birlikte Yeni Akit'i de hedefe koyan Sol Haber, "Millet İttifakı'nın ortağının gazetesi 'Akit'i aratmadı: 'Bu manzaranın neresi İslami?' dedi.