Saadet Partisi'nin yayın organında skandal yazı!

Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'de kalem oynatan Zeki Ceyhan, sanki Türkiye'nin batmasını istiyormuşçasına bir yazı kaleme aldı. Hükümetin ekonomide hayata geçirmek istediği projelerin "hayal mahsulü" olduğunu iddia eden Ceyhan, o skandal yazıda bakın neler dedi:

"Türkçemizde “taş” ile ilgili güzel deyişler var.

Mesela “bir taş ile iki kuş vurmak” gibi!

Demek ki hayal gücü oldukça güçlü olan biri bir taş atıp iki kuş vurma üzerine hayaller kurmuş!

Günümüzde bu konuda çok daha güçlü hayaller kurulduğuna tanık oluyoruz. Bir taşla iki kuş vurmakla yetinmeyeler bir taşla beş kuş vurma hayallerine kapılmışlar.

Bir taş attıkları zaman sanıyorlar ki:

Kur dengelenecek.

Enflasyon düşecek.

Dolara yönelme engellenecek.

Merkez Bankası rezervleri artacak. Ve faizler düşecek!

Evet, attıkları bir taşla bütün bunları başarmayı hayal edenler var.

Ama bu arkadaşların unuttukları bir şey bulunuyor. Kuşa atılan taşlar bazen ağaca çarpıp geri dönebilir!

Geri dönen taş ilgisiz bir yere düşebileceği gibi atan kişinin kafasına da isabet edebilir. (...)

Taş ile ilgili başka güzel deyişler de bulunuyor.

Mesela bir delinin kuyuya attığı taşın kırk akıllı tarafından çıkarılamayacağı söylenir. Böyle bir deyiş denenerek mi söylenmiştir yoksa tahmini olarak mı söylenmiştir bilemiyoruz. Ama oldukça akla ve kulağa yatkın bir söylem. Taş kuyuya bir kez atılmaya görsün. Ondan sonra o taşı çıkarmak için hayli uğraş vermek gerekir. Ne kırk akıllı yeter ne de daha fazlası! Taş atıldığı yerde yani kuyuda ebediyen kalır. (...)"