Saadet Partisi'nin oyları düştü
31 Mart yerel seçimlerinde CHP, HDP ve İyi Parti ile dirsek teması yapan Saadet Partisi, Türkiye genelinde yüzde 2,63 oy kaybı yaşadı.01 Nisan 2019 Pazartesi 09:25
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Birçok şehirde adaylar arasındaki yarış devam ederken; partilerin ülke genelindeki oyları da hemen hemen belli oldu.
Oy oranı düştü
Saadet Partisi, dün gerçekleşen seçimlerde yüzde 2,63 oy aldı. Saadet bir önceki seçimlerde ise yüzde 2,76 oy almıştı. Veriler gösteriyorki Saadet Partisi yüzde 0,13 oy kaybı yaşadı.
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