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Saadet Partisi'nin oyları düştü

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, HDP ve İyi Parti ile dirsek teması yapan Saadet Partisi, Türkiye genelinde yüzde 2,63 oy kaybı yaşadı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 09:25
Saadet Partisi'nin oyları düştü

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Birçok şehirde adaylar arasındaki yarış devam ederken; partilerin ülke genelindeki oyları da hemen hemen belli oldu.

Oy oranı düştü

Saadet Partisi, dün gerçekleşen seçimlerde yüzde 2,63 oy aldı. Saadet bir önceki seçimlerde ise yüzde 2,76 oy almıştı. Veriler gösteriyorki Saadet Partisi yüzde 0,13 oy kaybı yaşadı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 09:25
  1. 31 Mart yerel seçimleri
  2. Saadet Partisi

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