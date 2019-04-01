Saadet Partisi'nin oyları düştü 31 Mart yerel seçimlerinde CHP, HDP ve İyi Parti ile dirsek teması yapan Saadet Partisi, Türkiye genelinde yüzde 2,63 oy kaybı yaşadı.

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Birçok şehirde adaylar arasındaki yarış devam ederken; partilerin ülke genelindeki oyları da hemen hemen belli oldu. Oy oranı düştü Saadet Partisi, dün gerçekleşen seçimlerde yüzde 2,63 oy aldı. Saadet bir önceki seçimlerde ise yüzde 2,76 oy almıştı. Veriler gösteriyorki Saadet Partisi yüzde 0,13 oy kaybı yaşadı.

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