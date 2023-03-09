Saadet Partisi’nin olmayan vizyonuna saldırı yapıldı

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda partinin tabelasıyla binanın duvarlarına zarar verildi.

Saldırı anında İl Başkanlığının kapalı olmasından dolayı kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

Saldırı sonrası parti yöneticileri, şikayetçi oldu

Saadet Partisi Karaman İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "İl Başkanlığımızın giriş kapısındaki Saadet yazısına kimliği belirsiz kişilerce saldırıda bulunulmuş. Söyleyecek çok şey var lakin, biz sağduyudan ayrılmıyacağız." denildi.

Altılı Masa toplantısının yapıldığı Saadet Partisi binasına CHP eski genel başkanının posteri asılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklanacakken, SP önünde toplananlar da İzmir Marşı okunmuştu. "Millî" görünümlü Saadet Partisi’nin, diğer altı partiyi ağırladığı sırada da “Türkiye lâiktir, lâik kalacak” sloganları atılmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO