  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Saadet partisinin kanını kuruttular sıra YRP’de
Gündem

Saadet partisinin kanını kuruttular sıra YRP’de

Yeniakit Publisher
2024-03-27 13:48:00 -
Saadet partisinin kanını kuruttular sıra YRP’de

Saadet partisinin kanını kuruttular sıra YRP’de! Genar araştırma başkanı İhsan Aktaş 31 Mart seçimlerine ittifaksız girme kararı alan ancak pere arkasında başta İstanbul olmak üzere Cumhur İttifakı adaylarına kaybettirme politikası izleyen Yeniden Refah Partisi'ne yönelik tepkiler dinmiyor.

Saadet Partisi'nden umduklarını bulamayanların yeni hedeflerinin Yeniden Refah Partisi olduğunu dile getiren GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, ''Gül ağacına sarılan karanfil gibi Saadet Partisinin kanını kuruttular. Simdi sıra YRP'ye geldi. Hocamızın dilinden 'Bu CHP mühürlenmiş bir partidir. Bunlardan bu millete fayda gelmez. Bunların millet diye bir dertleri yoktur'' dedi.

 

GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Saadet Partisi üzerinden ortaya konan riyakarlığa benzer bir tablonun Yeniden Refah Partisi için de uygulamaya konulduğuna dikkat çekti.

Gül ağacına sarılan karanfil gibi Saadet Partisi'nin kanını kurutanların yeni hedeflerinin Yeniden Refah Partisi olduğuna işaret eden Aktaş, merhum Necmettin Erbakan'ın sözleri üzerinden Yeniden Refah'a gönül veren seçmenlere tarihi bir hatırlatmada bulundu.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aktaş'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde;

Cumhuriyet Halk Partililer bize dört yıl boyunca Necmettin Erbakan hocamız günlerini yaşattılar.

Bu riyakarlık, SAADET partisinden umduklarını bulamayınca son buldu. son bir kaç aydır bu konuda ağızlarını bıçak açmıyordu.

Şimdi aynı riyakarlık YRP için uygulamaya konuldu.

Biz hocamızın bütün Türkiye'ye mal olmasından gururlandık. Fakat CHP'lilerde milli görüş fikirleri konusunda bir hidayet emaresi görmedik.

Gül ağacına sarılan karanfil gibi SAADET Partisinin kanını kuruttular. Simdi sıra YRP'ye geldi.

Hocamızın dilinden ''Bu CHP mühürlenmiş bir partidir. Bunlardan bu millete fayda gelmez. Bunların millet diye bir dertleri yoktur''.

Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir" diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma" target="_blank">
"Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir" diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma
“Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir” diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma

Siyaset

“Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir” diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma

YRP nereye savruluyor? Suat Pamukçu'dan Fatih Erbakan'a önemli uyarı
YRP nereye savruluyor? Suat Pamukçu'dan Fatih Erbakan'a önemli uyarı

Siyaset

YRP nereye savruluyor? Suat Pamukçu'dan Fatih Erbakan'a önemli uyarı

Peki şimdi SP, DEVA, Gelecek ve YRP ne yapıyor? Ah ah! Bugünkü siyasi partiler, Muhsin Başkan’ı örnek alsalar!
Peki şimdi SP, DEVA, Gelecek ve YRP ne yapıyor? Ah ah! Bugünkü siyasi partiler, Muhsin Başkan’ı örnek alsalar!

Gündem

Peki şimdi SP, DEVA, Gelecek ve YRP ne yapıyor? Ah ah! Bugünkü siyasi partiler, Muhsin Başkan’ı örnek alsalar!

‘CHP zulmüne kapı aralamak vebaldir’ AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu’dan YRP’lilere çağrı
‘CHP zulmüne kapı aralamak vebaldir’ AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu’dan YRP’lilere çağrı

Gündem

‘CHP zulmüne kapı aralamak vebaldir’ AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu’dan YRP’lilere çağrı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Demir

ERBAKAN HOCAMIZIN kabili
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23