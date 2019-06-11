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Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu

Saadet Partisi'nin Batman Belediye Başkan Adayı İlhami Işık, 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini açıklayınca sosyal medyada alay konusu oldu. Işık, hem Batman'da yaşıyor hem de Saadet Partisi'nin İstanbul'da kendi adayı var.

11 Haziran 2019 Salı 10:42
Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu

Twitter hesabından açıklama yapan İlhami Işık, "Nefes almak için Adalet için Herkesi hain ve düşman gören zihniyete hayır demek için, ülkenin kaynaklarını üç-beş aileye teslim etmelerine yeter demek için, kibir ve ego abidelerine dur demek için, kendimize olan saygımız için, iktidara bir ders vermek için, oyum Ekrem İmamoğlu'na" ifadelerini kullandı.

Ancak Saadet Partisi'nin Batman adayı olan İlhami Işık bu açıklamasıyla kafaları karıştırdı. Bilindiği üzere Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, ve Işık da Batman'da yaşıyor.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Işık'ın bu paylaşımına "Siz, 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'nin Batman Belediye Başkan adayı İlhami Işık değil misiniz? " diyen de oldu "Bari başkan adayı olduğunuz partiniz Saadet'in adayına verseydiniz. Bu ne yaman çelişki? Yoksa parti politikası mı bu durum?" diyen de.

Kısa sürede viral olan paylaşıma yorum yağıyor. İşte o yorumlardan bazıları;


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:42
  1. İstanbul
  2. Saadet Partisi'nin Batman Belediye Başkan Adayı İlhami Işık
  3. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • İs-hakİs-hak45 dk önce
    senin yüzünden okunuyor zaten batılı desteklediğin nediyelim sen senin grubundaki meşhurları sayayımmı ebu cehil ebuleheb flravn nemrut sisi inönü babaoğul beşşar netenyahu islam kerimov stalin lenin daha kimler kimler bayağı kalabalıksınız ateşiniz bol olsun içindeki kin yüzüne vurmuş allah hidayet etmesin çünki bilerek lağıma bastın.
  • munir munir 50 dk önce
    suratsiz
  • GADDARGADDAR1 sa önce
    SAADET NE HALE GELDİ BİLDİĞİN ARTIK NAZİLER KALDI SAADETTE ONLARDA ATEİST SOLCU CHPLİ SAADET ÖLMÜŞTÜR TÜM TÜRKİYENİN BAŞI SAĞ OLSUN
  • Hüseyin ErdemHüseyin Erdem1 sa önce
    Tv açık oturumlarında konuşurken baya adam gibi konuşuyordu. Sanki aklı başında gibiydi. Meğer bunun da beyni sulanmış........
  • YazYaz1 sa önce
    Tipinde meymenet yok siyonist satılmış pisliğin
  • MelisMelis1 sa önce
    Bunlar zaten chp ye verecek chp oy veremeyecekler ak partiye vermesinler diye adaylarını çekmediler Allah chp ile hasr eylesin bu nasıl bir afilik Küfür tek millet olmuş Eskiyi unuttular
  • ihsihs1 sa önce
    Acaba SP İstanbul adayı seçimde kendisine oy verecek mi? Hiç sanmıyorum!!!
  • İsmailİsmail1 sa önce
    Hırs gözlerini bürümüş ne yapcaklarını şaşırdılar öfke kusuyolar
  • yediemirleryediemirler1 sa önce
    Alayı ahmak......
  • RızaRıza1 sa önce
    Madem imamoğluna verecektiniz neden istanbuldan aday çıkardınız?Göz boyamak için mi?Erdoğan karşıtlığı yaptığını zannederken emperyalizmin kucağına oturduğunuzun farkında bile değilsiniz.
  • HashasiHashasi1 sa önce
    YARABBIM DOGRULARIN YARDIMCISI OL hainlere firsat verme sevdikleriyin hatrına YAERHAMERRAHIMIIIN A.S.A.S.MUHAMMED
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM1 sa önce
    bu saadetliler kimlerle ortak yazık.CUMHUR İTTİFAKI ÜLKENİN SİGORTASI GÜVENİYOR DESTEKLİYORUZ
  • HasanHasan1 sa önce
    Şamaroğlanı saadetin,şamaroğlanı.....

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