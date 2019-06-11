Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu

Twitter hesabından açıklama yapan İlhami Işık, "Nefes almak için Adalet için Herkesi hain ve düşman gören zihniyete hayır demek için, ülkenin kaynaklarını üç-beş aileye teslim etmelerine yeter demek için, kibir ve ego abidelerine dur demek için, kendimize olan saygımız için, iktidara bir ders vermek için, oyum Ekrem İmamoğlu'na" ifadelerini kullandı.

Ancak Saadet Partisi'nin Batman adayı olan İlhami Işık bu açıklamasıyla kafaları karıştırdı. Bilindiği üzere Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, ve Işık da Batman'da yaşıyor.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Işık'ın bu paylaşımına "Siz, 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'nin Batman Belediye Başkan adayı İlhami Işık değil misiniz? " diyen de oldu "Bari başkan adayı olduğunuz partiniz Saadet'in adayına verseydiniz. Bu ne yaman çelişki? Yoksa parti politikası mı bu durum?" diyen de.

Kısa sürede viral olan paylaşıma yorum yağıyor. İşte o yorumlardan bazıları;





