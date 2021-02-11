"Saadet Partisi'nin başına Karamollaoğlu yerine Mete Gündoğan geçecek" iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’e yaptığı ziyaret sonrası Saadet Partisi’nin içerisinde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun son yıllarda CHP ve HDP ile oldukça yakın ilişkiler içerisine girmesi ve uyguladığı politikalar parti tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu. Son olarak ortaya atılan iddia ise çok konuşulacağa benziyor.

Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yaptı

Gazeteci Hadi Özışık, katıldığı bir televizyon programında Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun karşısına çıkartılacak yeni Genel Başkan adayını açıkladı. Özışık, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine ise Necmettin Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ı getirmek istediklerini açıkladı.