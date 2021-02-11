  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset "Saadet Partisi'nin başına Karamollaoğlu yerine Mete Gündoğan geçecek" iddiası
Siyaset

"Saadet Partisi'nin başına Karamollaoğlu yerine Mete Gündoğan geçecek" iddiası

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün partiyi kongreye götüreceği, Temel Karamollaoğlu'nun yerine ise Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ı getireceği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:57:00 -
"Saadet Partisi'nin başına Karamollaoğlu yerine Mete Gündoğan geçecek" iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’e yaptığı ziyaret sonrası Saadet Partisi’nin içerisinde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun son yıllarda CHP ve HDP ile oldukça yakın ilişkiler içerisine girmesi ve uyguladığı politikalar parti tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu. Son olarak ortaya atılan iddia ise çok konuşulacağa benziyor.

Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yaptı

Gazeteci Hadi Özışık, katıldığı bir televizyon programında Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun karşısına çıkartılacak yeni Genel Başkan adayını açıkladı. Özışık, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine ise Necmettin Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ı getirmek istediklerini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Özcan çolak

İnşa Allah. O gün bayram edeceğim.
  • Yanıtla

karlıdağlar

önemli olan; kirli ittifaktan ayrılıp ayrılmayacakları.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandığı günden itibaren bazı gruplar tarafından protesto edilen Prof..
İşte Saadet Partisi'nin başına getirileceği iddia edilen isim
Gündem

İşte Saadet Partisi'nin başına getirileceği iddia edilen isim

Gazeteci Hadi Özışık Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni kongreye götüreceğini ve Temel Kara..
Galatasaray Üniversitesi akdemisyenlerinden sözde Boğaziçi eylemi: Bakın ne istediler!
Gündem

Galatasaray Üniversitesi akdemisyenlerinden sözde Boğaziçi eylemi: Bakın ne istediler!

Galatasaray Üniversitesi'nde görevli bir grup akdemisyen Boğaziçi provokasyonuna destek vermek için başlattığı eyleminde konuyu LGBTİ'li azg..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay