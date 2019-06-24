0553 313 94 23

Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”

Saadet Partisi’nin İBB Başkan adayı Necdet Gökçınar, “Seçimin kazananı biziz.” dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:20
Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, seçim sonuçlarında partisinin ‘öneminden’ bahsetti.

“Demokrasimizin Saadet’e ihtiyacı var”

İstanbul seçimlerinde Saadet Partisi'nin demokratik açıdan etkisine değinen Gökçınar, “Oyuna talip olunan olduk, Saadet'in ne kadar anahtar bir rol oynadığını da gösterdik. Tabi oyumuzdaki kayıpta yaşanan mağduriyetin etkisi var ancak bizim duruşumuz hiç değişmedi. Bundan sonra da oy oranına bakmadan aynı şeyleri söyleyeceğiz: Demokrasimizin Saadet'e ihtiyacı var.

İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı olarak AK Partili Binali Yıldırım ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınına çağrılmamasını eleştiren Gökçınar, “Öyle yapmayalım, biz kazanacak gibi çalıştık, adaylardan bizim davet edilmememize ilişkin bir çıkış beklerdim” dedi.

“Seçimin kazananı biziz”

Ayrıca, “Seçimin kazananı biziz” diyen Gökçınar, “Ayrışmaya karşı durduk, toplumdaki birleşmeyi sağladık, bu duruşumuzun oya dönüşmesi de bir gün olacak” şeklindeki ifadeleri kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:20
  1. İstanbul
  2. istanbul seçim sonuçları
  3. necdet gökçınar
  4. Saadet Partisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ticaret elçileri" ihracata katkı sağlayacak
    1. "Ticaret elçileri" ihracata katkı..
    2. YSK Başkanı Güven:"Katılım oranı yüzde..
    3. 3-5 yaş arası sünnet ettirmek..
    4. Babakale köyünde kadın dayanışması
    5. YSK Başkanı'ndan açıklama
    6. Selendi’de Kiraz Festivali coşkuyla..
    7. Bakan Akar’dan siyasi partilere ziyaret
    8. Çin 40 milyon Müslümana soykırım..
    9. Gazişehir Gaziantep’te transfer haftası
    10. Altınköprü Halk Dansları Topluluğu..
    11. Van’da 5 bin 10 paket kaçak sigara ele..
    12. Akar ile Bahçeli bugün görüşecek!
    13. Regan Magarity, Hatay Büyükşehir..
    14. TSE 13 bilişim personeli alacak
    15. Eskinazi: "Seçim bitti, Türkiye’nin..
    16. Avrupa borsaları
    17. Antalya’da selde 10 küçükbaş hayvan..
    18. Kibar Holding'e Şahabettin Bilgisu..
    19. Tekne turundaki turistlere Yunus şov
    20. Nehir yatağına düşen atı itfaiye..
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama