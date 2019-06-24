Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, seçim sonuçlarında partisinin ‘öneminden’ bahsetti.

“Demokrasimizin Saadet’e ihtiyacı var”

İstanbul seçimlerinde Saadet Partisi'nin demokratik açıdan etkisine değinen Gökçınar, “Oyuna talip olunan olduk, Saadet'in ne kadar anahtar bir rol oynadığını da gösterdik. Tabi oyumuzdaki kayıpta yaşanan mağduriyetin etkisi var ancak bizim duruşumuz hiç değişmedi. Bundan sonra da oy oranına bakmadan aynı şeyleri söyleyeceğiz: Demokrasimizin Saadet'e ihtiyacı var.”

İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı olarak AK Partili Binali Yıldırım ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınına çağrılmamasını eleştiren Gökçınar, “Öyle yapmayalım, biz kazanacak gibi çalıştık, adaylardan bizim davet edilmememize ilişkin bir çıkış beklerdim” dedi.

“Seçimin kazananı biziz”

Ayrıca, “Seçimin kazananı biziz” diyen Gökçınar, “Ayrışmaya karşı durduk, toplumdaki birleşmeyi sağladık, bu duruşumuzun oya dönüşmesi de bir gün olacak” şeklindeki ifadeleri kullandı.