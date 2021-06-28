Saadet Partisi'ne Oğuzhan Asiltürk uyarısı: Dışlamaya kalkarlarsa...

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Saadet Partisinin Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabı üzerinden partisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Asiltürk, yaptığı 53 paylaşımda partisine eleştirilerde bulunarak, kurultay çağrısında yapmıştı.

Asiltürk'ün bu çıkışı Saadet Partisi'nde büyük yankı bulurken, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, o açıklamalar Oğuzhan Bey’i doğrudan bağlar, kendisiyle de görüşeceğiz" demişti. Gelişmeler sonrası bir basın açıklaması yapan 20. Dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, Saadet Partisi'ne uyarılarda bulundu.

"2023 hüsran olur"

Aydın, yaptığı açıklamada, 2023 seçimlerine bu vaziyette gidilmesinin parti için yeni bir hüsran olacağını belirterek, "Sayın Asiltürk haklıdır ve davanın en önemli ismidir. Saadet Partisi yönetimi söylenenleri dinlemez, bu güne kadar herkesi partiden uzaklaştırdığı gibi sayın Asiltürk’ü de dışlamaya kalkarlarsa yeni bir partinin daha kurulmasına sebep olurlar. Bunun sorumlusu da SP yönetimi olur. Kendilerine her itiraz edeni AK partiye hizmet ediyor diye suçlamak kendilerine zarar verir, sonunda parti olmaktan çıkar bir cemaate evrilirler, her seçimde bir iki milletvekilliği için diğer partilerin kapılarında yatıp kalkarlar." dedi.



İşte Aydın'ın basın açıklaması;



Sayın Oğuzhan Asiltürk’ün çıkışı ile Milli Görüş camiasında ciddi hareketlenme başlamıştır. Sayın Asitürk , merhum Erbakan hocamızdan bu güne kadar uygulanan politikalara yönelik itirazını iki temel tesbitle özetliyor. Milli görüş çizgisinden kayma, tamamen retorik bir muhalefet anlayışı.

"SP, Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşunu engelleyememiştir"

Her iki tespitte doğrudur. Sayın Kamalak zamanında hizmet hareketi bu ülkenin en hayırlı hareketidir denilerek Milli görüş düşüncesi davası örselenmiş, Gülen hareketine fazla yaslanılmıştır. Sayın Karamollaoğlu’da önceleri Milli görüş hareketini bölen en önemli aktör sayın Gül’ün yaveri gibi hareket etmiş, daha sonra ve şimdilerde de özellikle CHP ile tek parti gibiymiş imajı doğurmuştur. Bu iki sayın genel başkan sağlıklı bir muhalif duruş yerine, Sayın Tayyip Erdoğan’a hasmane bir duruş sergileyerek AK Partiye gitmiş gönlünde MİLLİ Mörüş muhabbeti olan seçmen kitlesi ile araya duvar örmüştür. İlk zamanlarda AK parti seçmeninin büyük oranda ikinci tercihi SP iken, bu gün SP son tercihtir. Daha da vahimi SP, Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşunu engelleyememiştir. Üçüncü büyük hatayı ben ilave edeyim, Teşkilat çalışması terkedilmiştir.

"Sayın Asiltürk’ü de dışlamaya kalkarlarsa..."

2023 seçimlerine iki yıl kalmıştır, bu vaziyette seçime gidilirse yeni bir hüsran kaçınılmazdır. Acilen kongre, yeni bir genel başkan ve öze dönüş şarttır. Sayın Asiltürk haklıdır ve davanın en önemli ismidir. Saadet Partisi yönetimi söylenenleri dinlemez, bu güne kadar herkesi partiden uzaklaştırdığı gibi sayın Asiltürk’ü de dışlamaya kalkarlarsa yeni bir partinin daha kurulmasına sebep olurlar. Bunun sorumlusu da SP yönetimi olur. Kendilerine her itiraz edeni AK partiye hizmet ediyor diye suçlamak kendilerine zarar verir, sonunda parti olmaktan çıkar bir cemaate evrilirler, her seçimde bir iki milletvekilliği için diğer partilerin kapılarında yatıp kalkarlar.



Aslında sayın Temel Karamollaoğlu açısından önemli bir tespit daha yapmak istiyorum . Millet ittifakı ile o kadar haşır neşir oldu ki CHP tabanının sayın Gül’den çok daha kolay kabul edebileceği bir durumdadır. Sayın Gül’ün AK Parti geçmişi diğer paydaşlar açısından da sorundur. AK Parti tabanı da Sayın Gül’ü reddetmiştir. Bu doğaldır, evden giden baba da olsa reddedilir. AK Parti tabanından da en çok oy alabilecek kişi yine Sn Karamollaoğlu’dur. Hatta HDP tabanı açısından da böyledir ve önemli bir fırsattır.

"Temel bey cumhurbaşkanlığı adaylığına yoğunlaşsın"

Saadet Partisi en geç eylül gibi kongre yapar, Temel bey genel başkanlığı bırakır Cumhurbaşkanlığı adaylığına yoğunlaşırsa çok isabetli olur. Partili cumhur başkanı biraz antipatik durmaktadır. Partisiz bir cumhurbaşkanı adayı olarak millet ittifakı paydaşlarını ikna ederse seçilme ihtimali mesela Sayın Gül’den fazladır. Yeni SP yönetimi, Yeniden Refah Partisi ile uzlaşarak Millet ittifakına katılmak için Temel beyin adaylığı şartını öne sürmeleri bu ihtimali kuvvetlendirecektir. Zaten Milli Görüş partileri ancak bu şartla millet ittifakında yer almalıdır. Aksi milli Görüşün karakterine aykırıdır. Maalesef mevcut durumda Milli Görüş bu gün ittifakların hesabın kuruş kısmını karşılayacak taraf pozisyonuna düşürmektedir.

"Yeni bir Ahmet Necdet Sezer vakası yaşanmamalıdır"

Daha önemlisi yeni bir Ahmet Necdet Sezer vakası yaşanmamalıdır. Sezer seçilmeden önce Faziet partisine şirinlikler yapmış, başörtüsü taraftarı görünmüş, dini hassasiyetleri koruyacağına sözler vermiş, Fazilet Partisi de buna aldanarak ona oy vermiş, ama seçildikten sonra en büyük başörtüsü düşmanı olmuştur. Benzer hatayı yapmaya hakkımız yoktur. Bu günde CHP tarafından benzer şirinlikler yapılmakta, sözler verilmektedir. Sayın Kılıçtaroğlu bu konularda Temel beyi sigorta gibi sunmaktadır. Ancak mevcut sistemde bunların bir anlamı yoktur. Seçildiği zaman Cumhurbaşkanı tüm yetkiyi tek başına kullanacaktır. Bunu önlemenin yolu mutlaka Milli Görüş kökenli bir Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamaktan geçer.

"Önemlisi Teşkilat çalışmalarına yoğunlaşmalıdır"

Son olarak Saadet Partisi eylülde yapacağı kongreyle yeni ve dinamik bir yönetime kavuşmalıdır. Seçim barajları ineceğinden o barajı aşacak kanaat uyandıracak yeni ve toparlayıcı bir yaklaşım sergilemeli, mutlaka Yeniden Refah Partisi başta olmak üzere mevcut partileri ikna ederek yeni bir oluşum gerçekleştirmeli ve bunu güçlendirecek çalışmalar yapmalıdır. İkinci olarak söylemlerini eski milli görüş tabanını incitmeyecek şekilde düzeltmeli ve kapsamlı bir program ortaya koymalıdır. En önemlisi Teşkilat çalışmalarına yoğunlaşmalıdır. Ak partinin en önemli gücü teşkilat çalışmalarıdır. İl başkanlığından geldiği için bunu en iyi bilen uygulayan Sayın Erdoğan’dır.



Diğer partilerin genel başkanlarının hiçbirisinin böyle bir tecrübesi olmadığı için başarısız olmaktadırlar. İletişimde yüz yüze etki hala %50 nin üzerindedir ve Teşkilat ve taban çalışması dediğimiz şey, sokak sokak dolaşmak değil toplumu etkilemeye yetecek kadar bir kadroyu, yani toplumun sinir yapısı gibi olacak kadar bir kitleyi , nüfusun en az %1i yani takriben bir milyon kişilik hiyerarşik organize ve hareketli bir teşkilat yapısı ile mümkün olur. Sinir sistemi de vücudun % 1 i kadardır ama İnsanı diri yapan sinir sistemidir.



Merhum Erbakan Hocamızın liderliğinde Ülkemizin son elli yılına damga vurmuş Milli Görüş fikir ve kadrolarının mevcut yönetimden nöbeti devralacak şekilde toparlanma zamanı gelmiştir.1977 seçimlerinde, 18 yaşında başladığım ve her kademesinde canla başla çalıştığım ve en son merhum Erbakan hocamızın Genel Başkan Yardımcısı olama şerefine ermiş, halen Milli Görüşçü Kuruluşlar sözcüsü olarak en büyük arzum budur.