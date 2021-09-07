Saadet Partisi'ne çağrı: Bu oyuna gelmeyin!

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2021-2022 Adli Yıl Açılışı ve Yargıtay yeni hizmet binası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından açıldı. Erbaş duasında, “Bu eserin açılışını besmeleyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım, bereketli eyle Allah'ım” dedi.

Ali Erbaş’ın duasının ardından laikçiler, “Bu binanın değil, adli yılın duasıydı” diyerek ortalığı birbirine kattı. Havadan nem kapan laikçi ve kemalist güruh, İslam’a ve dini değerlerimize demediğini bırakmadı.

Konuyu günlerdir gündemde tutmaya çalışan Cumhuriyet paçavrası da, bugün Ali Erbaş için, “Şeriat çığlığı atıyor” manşetiyle çıkarak hazımsızlığını gözler önüne serdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Cumhuriyet’in rezil manşeti de masaya yatırıldı.

Saadet Partililere çağrı

Ali İhsan Karahasanoğlu, Ali Erbaş’ın adli yıl açılışı nedeniyle değil, 40 yıllık binanın yerine yapılan yeni Yargıtay binasının açılığı nedeniyle dua ettiğini hatırlattı.

CHP’nin medya organı olan Cumhuriyet’in Saadet Partisiyle dalga geçtiği haberleri de hatırlatan Karahasanoğlu, gazetenin CHP tabanı tarafından okunduğunun altını çizdi.

Karahasanoğlu, “Saadet Partisi'nin üst düzey yöneticilerine de bir çağrımız olsun. Siz bu oyuna gelmeyin kardeşim. CHP bir yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na saldıracak, diğer taraftan da (binanın dua ile açılması hakkında) bu konuda tek bir kelime etmeden konuyu kapatalım.” ifadelerini kullandı.

Binanın dua ile açılması hakkında CHP Genel Merkezi'nden açıklama yapılmamasına dikkat çeken Karahasanoğlu, mütedeyyinlerden oy kaybetmek istemediklerini söyledi.

Murat Alan da, Saadet Partisi'nin CHP ile ittifak yapmaması gerektiğini belirterek, “Alnı secde görenler, alnı secde görenlerle ittifak yapmalı” dedi.