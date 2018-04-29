Saadet Partisi'nden YSK kararına itiraz
Yüksek Seçim Kurulu'na resmi bir yazıyla başvuran Saadet Partisi, yurt dışında yaşayan seçmenle ilgili konuda düzenleme yapılmasını talep etti.29 Nisan 2018 Pazar 09:13
Yurtdışında yaşayan milyonlarca seçmenin cumhurbaşkanı adayı gösterememesine Saadet Partisi'nden itiraz geldi. Saadet Partisi, resmi yazıyla başvurduğu YSK'dan konuyla ilgili düzenleme yapmasını talep etti.
Parti, yurtdışındaki seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı gösterememesinin önündeki engellerin kaldırılmasını isteyerek, YSK'dan kolaylaştırıcı düzenleme beklediğini kaydetti.
YORUM YAZ