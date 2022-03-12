Saadet Partisi'nden 'pes artık' dedirten Necmettin Erbakan açıklaması!

CHP ve Saadet Partisi'nin ittifak yapması muhafazakar seçmende rahatsızlık oluştururken Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya'dan tartışmaya neden olacak sözler geldi. Kaya, "Bugün Erbakan Hocamız hayatta olsaydı CHP ile ittifak ya da seçim iş birliği konusunda bizim kadar geç kalmazdı." ifadelerini kullandı.

Youtube üzerinden yayınlanan Fatih Atik'in sunduğu Ankara Masası programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, şunları söyledi:

CHP ile Milli Görüş hareketi tarihte ilk kez iş birliği yapmıyor. 1974'de Milli Selamet Partisi, CHP ile koalisyon kurdu. Kıbrıs Barış Harekatı gibi önemli bir konuda birlikte karar aldı.

Sağ sol ayrışması döneminde Milli Görüş hareketi ile CHP ülkeyi yönetti. CHP'ye yöneltilen en büyük eleştiri nedir? Tek parti dönemindeki uygulamaları ve bunun neticesinde dindar kesimlerin gördüğü zararlar.

1973-74'te Erbakan Hoca CHP'nin tek parti dönemindeki uygulamalarını bilmiyor muydu? Şimdi bize yönelik, ‘CHP ile birlikte olup Erbakan Hocanın kemiklerini sızlatıyorsunuz' diyenleri insafa davet ediyorum.

Erbakan: Numaracı CHP, adam mı aldatıyorsun sen be?

Kaya'nın sözleri Necmettin Erbakan'ın şu sözlerini akıllara getirdi:

Bak bak bak, nasıl öz Türkçe konuşuyor görüyor musunuz? Ne kadar entelektüel adam bu ya? Bana bak numaracı CHP, adam mı aldatıyorsun sen be?