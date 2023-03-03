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Siyaset Saadet Partisi'nden olay altılı masa fotoğrafı! Meral Akşener saçını başını yolacak
Siyaset

Saadet Partisi'nden olay altılı masa fotoğrafı! Meral Akşener saçını başını yolacak

Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Altılı Masa liderleri bir araya geldi. Yapılan toplantıda Saadet Partisi tarafından paylaşılan karede Meral Akşener'in adeta görünmemesi için sansürlenmesi de dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 11:12:00 -
Saadet Partisi'nden olay altılı masa fotoğrafı! Meral Akşener saçını başını yolacak

 

Cumhurbaşkanlığı adayı için yeniden bir araya gelen Altılı Masa liderleri, Saadet Partisi Genel Başkanlığı'nda 12'nci toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Altılı Masa liderleri Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya geldiği toplantıdan kare paylaşıldı. Kamuoyuna paylaşılan fotoğrafta, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görünmemesi dikkat çekti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadrajda DP Genel Başkanı Uysal'ın kapattığı Akşener, paylaşılan diğer görselde görünüyor. İlk görselde Meral Akşener'in toplantıda yer almadığı algısı oluşturulması dikkat çekti.

 

 

 

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Yorumlar

Ali

Çapsızların adayıda çapsız olur.

DeliDumrul

Particikler yine mi toplanmış 23 nisana az kaldı
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