Saadet Partisi'nden olay altılı masa fotoğrafı! Meral Akşener saçını başını yolacak
Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Altılı Masa liderleri bir araya geldi. Yapılan toplantıda Saadet Partisi tarafından paylaşılan karede Meral Akşener'in adeta görünmemesi için sansürlenmesi de dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı adayı için yeniden bir araya gelen Altılı Masa liderleri, Saadet Partisi Genel Başkanlığı'nda 12'nci toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Altılı Masa liderleri Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya geldiği toplantıdan kare paylaşıldı. Kamuoyuna paylaşılan fotoğrafta, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görünmemesi dikkat çekti.
Kadrajda DP Genel Başkanı Uysal'ın kapattığı Akşener, paylaşılan diğer görselde görünüyor. İlk görselde Meral Akşener'in toplantıda yer almadığı algısı oluşturulması dikkat çekti.