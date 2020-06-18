Saadet Partisi'nden Mahmud Efendi Hazretleri açıklaması
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, yaptığı paylaşımda hastanede tedavi gören Mahmud Efendi Hazretleri için şifa diledi.
Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumu hakkında Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca tarafından açıklamada bulunulmuştu. Yapılan açıklamada Mahmud Efendi Hazretlerinin böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü kaydedilmişti.
Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada ihvanlardan ve Mahmud Efendi Hazretlerinin sevenlerinden dua talebinde bulunulmuştu.
Saadet Partisi'nden açıklama
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, hastanede tedavi gören Mahmud Efendi Hazretleri için sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulundu.
Mahmud Efendi Hazretleri'nin böbreklerindeki bir rahatsızlık sebebiyle hastanede tedavi gördüğünü üzüntüyle öğrendiğini kaydeden Sevim, "Efendi Hazretlerine Allah'tan şifa diliyorum." dedi.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'in paylaşımı şu şekilde:
Devrimizin önemli alim ve önderlerinden Mahmud Efendi Hazretleri'nin böbreklerindeki bir rahatsızlık sebebiyle hastanede tedavi gördüğünü üzüntüyle öğrendim.
Efendi Hazretlerine Allah'tan şifa diliyorum.