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Saadet Partisi'nden kritik hamle!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başkan Erdoğan'a çağrıda bulundu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:42
Saadet Partisi'nden kritik hamle!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Artık Türkiye'nin kutuplaşmayı kaldıracak gücü kalmamıştır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Karamollaoğlu, "Buradan iktidara ve Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Bu kutuplaşmayı bitirecek en önemli merci sizsiniz, seçimlere gittiğimiz şu süreçte siyasi partilerin genel başkanlarını bir araya getirmeli, kardeşlik ve dostluk tesis edilmelidir. Artık Türkiye’nin kutuplaşmayı kaldıracak gücü kalmamıştır" dedi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:42
  1. Saadet Partisi
  2. Temel Karamolla

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1642 dk önce
    KENDİ KENDİNE SAÇMALIYOR. NE KUTUBU? HERŞEY ESKİSİNDEN DAHA İYİ DAHA GÜZEL. KİMSENİN KİMSE İLE SORUNU YOK . NEREDEN ÇIKARIYOSUN BUNLARI? AYNI DİLİ CHP HDP DE KULLANIYOR. GAVURLARDA ÜZERİMİZE ÇOK GELİYOR, BÖYLE KONULARI KAŞIYIP HAÇLIYA HİZMET EDİYORSUN FARKINDAMISIN??
  • MertMert42 dk önce
    kutup olan kutuplaşmadan bahsediyor.
  • Kayı Boyu IYIKayı Boyu IYI44 dk önce
    ağzı olan konuşuyoooooo.
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