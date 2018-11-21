Saadet Partisi'nden kritik hamle!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Artık Türkiye'nin kutuplaşmayı kaldıracak gücü kalmamıştır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Karamollaoğlu, "Buradan iktidara ve Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Bu kutuplaşmayı bitirecek en önemli merci sizsiniz, seçimlere gittiğimiz şu süreçte siyasi partilerin genel başkanlarını bir araya getirmeli, kardeşlik ve dostluk tesis edilmelidir. Artık Türkiye’nin kutuplaşmayı kaldıracak gücü kalmamıştır" dedi.