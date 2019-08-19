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Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, İçişleri Bakanlığının kararıyla HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:19
Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur. Hükümet, siyasetin legal aktörleri ile meseleleri çözme gayreti göstermek yerine, legal olmayan aktörleri ile pazarlık yapmakta bir beis görmüyor. Neden 4 ay önce seçimlere girmelerine müsade edilenler, bugün görevden alınıyor? Alınan bu karar Türkiye'nin ve bölgenin geleceği açısından sağduyu ve akl-ı selimden uzaktır" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:19
  1. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın
  2. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
  3. Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk
  4. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan

YORUM YAZ

  • NurNur43 dk önce
    Haisiniz.Allah kahretsin sizi işiniz rast gitmesin inşaallah kahrolun pkk ayla haşr olun
  • VatandaşVatandaş43 dk önce
    Siz hangi safdasiniz , hainlerin mi yoksa vatanındami.yazik yazık. Siz bu kafayla hiç yol alamazsınız.vesselam
  • CEVAT CEVAT 45 dk önce
    ALLAH KAHRETSIN ALLAH BELANIZIVERSIN......BU FETONUN SAADETINBOYNUNA URGANININ GECIRDIGININ ISPATIDIR........SAADET FETONUN VEPKK NIN PARTISIDIR...YAZZIK YAZZIKRAHMETLI ERBAKANIN PARTISI MOSSADIN ..CIAENIN AM6..IN PARTISIPACAVRA HALINE GELDI ...KENDILERINI DOLARLAR KARSISINDA SATIVERDILER....O SAKALLIKARAPAPAZOGLUINGILIZ AJANI....GROSBRITANYADA KAFAYI BELLEDILERINGILIZ KARISINIDAALIP TCYE GELDI.........BUTUN MILLIGORUSCULER....BU PARTI MOSSADIN YONETTIGI PARTIDIR....YAHUDILESMIS..YAHUDI PAR OLMUSTUR..............BU PARTNIN CHP IP VS....PARTILERININ..MOSSADIN KONTROLUNDEDIR..........TURKIYE VE ISLAM DUSMANIDIRLAR....ALLAH BELALARINI VERSIN
  • Kızıl ElmaKızıl Elma55 dk önce
    Bu Memleketin insalarının %80 cahil insanlar 100 sene bu Cumhuriyetin kuruluşundan beri Türk insanının geni değişti bunu kesinlikle kabul edelim...çünkü Türk toplumu bir sabah kaktı yeni doğmuş gibi uyandı her şey değişti DİN... DİL..YENİ KURULAN MEDENİYETİNVE DÜZENEAYAK UYDURAMADI,,,FELEĞİ ŞAŞTI...MUĞARADAN ÇIKMIŞ GİBİ OLDU....EMPERYALİST BOŞUNADAYATMADI..BİZLERE...
  • uyan tcuyan tc58 dk önce
    hep aynı ağız. gülde öyle söylüyor. 4 aylıkmış mış bunlar engladdan yahudiler yönetiyor. gelen talimatlara göre konuşuyorlar. bunlar müslümanlık maskesi takmış pislikler şeytanlar. içimizdeki sinsi türk isimli hıristiyan bilhassa yahudilere çok dikkat edin. osmanlı devletimizide pislik içimizdeki yahudiler yıktı. atatürkte sebetay selanik yahudisiydi. uyanın artık
  • Hocam bunlar artık normal.Hocam bunlar artık normal.59 dk önce
    4 yıl önce de %49.5'un iradesi ile seçilen Başbakan'a el koymuşlardı. Belediye Başkanı ne ki, bir milletin iradesine el kondu.
  • orhanorhan59 dk önce
    hdp milletvekilleri meclisde devletten maaş alıyor eğer bunlar terörist ise niye izin veriyorsunuz seçilmesine?eğer legal parti ise niye görevden alıyorsunuz?bu kadar çelişki olamaz...
  • OmarOmar1 sa önce
    Nekadar hdpkkk sevici varmış
  • hakanhakan1 sa önce
    hıyar ağası!devlet ne diyor eğer sen bu görevi yapacaksan terörle arana mesafe koy. o şekilde görevini yap. eğer sen terörü destekler isen ben devlet olarak gereğini yaparım. sanki bu kişiler suçsuz yere görevden alındı. bunlarda biliyor kimin suçlu olduğunu da siyası çıkar uğruna bu olaylardan nemalanma uğruna hükümeti yıpratma uğruna bunu yapıyorlar. en dik durusu sergileyen önce devletim sonra partim diyen MHP ve devlet bahçeli olmuştur. keşke dediğin gibi olsaydı da seçimden önce bunlar aday gösterilmeseydi. basit ekrem ile molaztaş mansurda aday olamazlardı haklarındaki ağırcezada devam eden yargılamadan. mahkeme karar verince bu iki zat mahkeme kararı ile suçlu bulunduğunda hakimin kararına saygı duyacak mısınız yoksa devlet kendisi karar verdirdi mi diyeceksiniz. yada bunların sucu buydu herşey ortada mahkemenin kararı doğru mu diyeceksiniz. sanmıyorum. çıkarınız neyi gerektiriyorsa oyle hareket edeceksiniz
  • meyyidmeyyid1 sa önce
    sende mi brütüs..
  • garibangariban1 sa önce
    SENİ GİDİ FETÖCÜSENİ
  • HasanHasan1 sa önce
    Pkk yi neden savunuyorsunuz? Siz müslümanlığın hangi koluna mensupsunuz? Saadet partisi ' şehitlik ' kavramından ne anlıyor? Bugüne kadar 60 binden fazla şehidimizin kanları ellerinde bulunanlara neden destek veriyorsunuz?
  • HasanHasan1 sa önce
    Köpek senin partin kapanınca oluyorda pkk nınki neden olmasın be şerefsşz o zaman ülkeyi pkk yönetsin oldu olacak ne olcak sizde fötönün köpeği olmuşunuz
  • vaybeevaybee1 sa önce
    MÜSLÜMAN bi delikten bir daha ısırılmaz hendekleri vahşeti katliamlarımı özlediniz, pkknın uşağımı oldunuz yazıklar olsun
  • kemal arslankddrkemal arslankddr1 sa önce
    size ne oldu lan:) hayırdır ? Cok mu seviyorsunzu pkk sempatizanlarını ?
  • SeferiSeferi1 sa önce
    Çok konuşuyorsunuz. Bu ülkenin insanı şehit verirken hiçsesiniz çıkmıyordu. Pkk itleri görevden uzaklastirilinca hemen de ötmeye başladınız. Yazıklar olsun.
  • YILDIZ YILDIZ YILDIZ YILDIZ 1 sa önce
    Yuh be. Yazıklar olsun sizlere. Abdullah gül ile Davutoğlu nu da partinize katın. Bir birinize iyi yakışırsınız Doğu perinçek kadar ülkenizi sevemediniz. İsrailin amerikanın köpeklerini ve yandaşlarını daha çok sevdiniz.Şehitlerimize bu kadar sahip çıkmadınız. Katillerini bari destekleyin size çok güzel yakışır.
  • Kendileri çok akl-ı selim yaKendileri çok akl-ı selim ya1 sa önce
    Akl-ı selimliği dengelerini kaybedip Necmettin Erbakan’ı zamanında indiren HDP-KK sevici CHP’nin safında duran Saadet Partisi’nden öğrenecek değiliz!
  • HACI HACI 1 sa önce
    ne güzel kimin ne olduğu Allahın inayetiyle her zaman ortaya çıkıyor saadet değil tezat partisi hocamız yakanıza yapışacaktır sizin gibilere inşallah

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