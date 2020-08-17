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Aktüel

Saadet Partisinden İzmir'de toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine tepki

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:52:10 -
Saadet Partisinden İzmir'de toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine tepki

İZMİR (AA) - Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine ilişkin, "İzmir'in tek ulaşım ayrıcalığı olan uygulamanın kaldırılması yanlış olmuştur. İzmirlileri zorlayan bir karar olmuştur. Başkan Tunç Soyer'in görevi İzmirliyi mağdur etmek değil, İzmir'e hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Erduran yaptığı yazılı açıklamada, toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemiyle İzmirlilerin sırtına ekstra yük bindiğini belirterek belediyeye tepki gösterdi.

Pandemi nedeniyle aylardır büyük ekonomik kayıplar yaşandığını ifade eden Erduran, bu şartlarda yarar sağlayan bir uygulamanın iptal edildiğini dile getirdi.

Erduran şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer seçim vaatlerinde bu uygulamanın devam edeceğini belirtmişti. Bu şekilde daha bir yılda vaadinden dönmüş oluyor. Ulaşım sisteminde daha önce yapılan değişiklik ile uzun hat otobüsleri kaldırılmıştı. Yani İzmirliler bir yere ulaşım sağlarken iki ya da üç araç değiştirmeye mahkum edildi. Bu sisteme gelen eleştirilere ise 'nasıl olsa aktarmalar ücretsiz' savunması yapıldı. Şimdi 90 dakikayı kaldırıyorsunuz. Aktarmasız işine gidemeyen bunca insan ne yapacak? Ulaşıma nasıl para yetiştirecek? İzmir halkına verilen olumlu bir hak geri alınmıştır. Ulaşım üzerinden vatandaşa yüklenilmiştir. Değişikliğe sosyal medyada büyük tepki gösterildi ve paylaşımlar gündemin ilk sıralarına oturdu. Buna rağmen İzmirlilerin çağrılarına kulak tıkandı."

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, AK Parti ve MHP'li üyelerin red oyuna karşılık 1 Eylül'den geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşımda 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasını, ikinci ve üçüncü binişlerden ise 50 kuruş ücret alınmasını kararlaştırmıştı.

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