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Saadet Partisi'nden ittifak, idam ve af açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Devlet kendisine yönelik suçları affedebilir. Daha doğrusu genel olan, şahısları doğrudan doğruya ilgilendirmeyen suçları affedebilir. Vatandaşın vatandaşa karşı işlediği suçları devletin affetme hakkı da yetkisi de yoktur" dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:20
Saadet Partisi'nden ittifak, idam ve af açıklaması

Türkiye'nin gündemindeki yerel seçimde ittifak, idam cezası ve af konularına ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifi için "Devlet kendisine yönelik suçları affedebilir. Daha doğrusu genel olan, şahısları doğrudan doğruya ilgilendirmeyen suçları affedebilir. Vatandaşın vatandaşa karşı işlediği suçları devletin affetme hakkı da yetkisi de yoktur" dedi.

"AF KONUSUNDA BİZİM TEMEL İLKELERİMİZ VAR"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP)TBMM'ye sunduğu af teklifini de değerlendiren Karamollaoğlu, her ne kadar şartlı salıverme olarak adlandırılsa da konunun bir af teklifi olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, "Af konusunda bizim temel ilkelerimiz var. Devlet kendisine yönelik suçları affedebilir. Daha doğrusu genel olan, şahısları doğrudan doğruya ilgilendirmeyen suçları affedebilir. Vatandaşın vatandaşa karşı işlediği suçları devletin affetme hakkı da yetkisi de yoktur." diye konuştu.

İTTİFAK KONUSU

Yerel seçimler öncesinde AK Parti ile MHP arasında yapılan ittifak görüşmelerinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, AK Parti ile MHP'nin yerel seçime ittifak yaparak gireceklerini ve bunun genel bir ittifak olduğunu belirtti.

Karamollaoğlu, her iki partinin de büyükşehirler üzerinde görüştüğünü anımsatarak, "Ben bunu garipsemiyorum. Böyle bir anlayışın içine girmişler ama şu nokta önemli; yürütmede her zaman paralel düşünmüyor olabilirler farklı kanaatleri olabilir. Bu şimdilik seçimlerle ilgili bir ittifak olarak gözüküyor ve burada da kararlı gözüküyorlar. Bizim de diyecek bir şeyimiz yok" dedi.

DESTİCİ'NİN İDAM CEZASI AÇIKLAMASI

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) yeni dönemde TBMM'ye sunmayı planladığı idam cezası teklifine destek verip vermeyecekleri sorusuna ise Temel Karamollaoğlu, şöyle cevap verdi:

"Şu anda idam konusunun Türkiye'nin gündeminde olup olmamasının bile kimseye bir faydası yok. Bu sadece kamuoyuna yönelik bir yaklaşımdan ibaret. Çıksa ne olur çıkmasa ne olur? Gündemimizin idam konusu olduğunu zannetmiyorum."

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 15:20
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
  3. TBMM
  4. MHP'nin af teklifi
  5. AK Parti
  6. MHP
  7. yerel seçim
  8. Büyük Birlik Partisi (BBP)
  9. idam cezası
  10. şartlı salıverme

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  • yucelyucel4 dk önce
    Yazıyı okumaya bile gerek yok gereksiz bir particikten gereksiz açıklamalar
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