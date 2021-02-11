Saadet Partisi'nden 'Genel Başkan' açıklaması: İlk gündeme getiren Ali Aktaş'tı, iktidarı hedef aldılar!

Yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Saadet içindeki bir takım çevreler hezeyanlarını öne sürerek Asiltürk'ün partiyi kongreye götürüp Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu görevden alacağını öne sürmüştü. Yeni Akit'e konuşan YİK Başkanı Aisltürk ise "Partimizin; Genel Başkanı, Genel Başkanlık Divanı, Yüksek İstişare Kurulu ve onların üstünde de benim bir konumum var. Partinin yöneticileri dışındaki kimsenin açıklamaları bizi temsil etmez." diyerek tartışmalara son noktayı koymuş ve "Ali Aktaş kim ki?" diye sormuştu. Ali Aktaş ise hem sosyal medya hesabından hem de kendisini pohpohlayan muhalif kanallar aracılığıyla hezeyanlarını anlatmaya devam etmişti.

'3 bakanlık alacağız diyerek ittifaka ikna süreci sürüyor'

Aktaş'ın bazı twitter paylaşımları şöyleydi:

"Bir kısım insana 'Tayyip beyden 3 bakanlık alacağız, Meclis'te grup kuracağız' denilerek ittifaka ikna süreci sürdürülüyor. Bu yapılan 'at pazarlığı' Milli Görüş'ün haysiyetini pazara çıkartmaktır. Böylesi bir ittifak Saadet Partisi'nin davasını yok edecek bir cinayet girişimidir."

'Direnin sayın Karamollaoğlu'

"Direniniz zira zamanın ruhu statükodan değil ma'dunlardan yanadır. Ma'dun olmak mı yoksa çürümeye ortak olmak mı? Buna karar vereceğiz. Ve sadece siz bunu bizim adımıza başarabilirsiniz. Yüz binlerin vebali omuzlarınızdadır ve tarih sizi bu son kararınız ile hatırlayacaktır."

Ali Aktaş, yaşadığı hezeyanlarını kendisini pohpohlayan medya ile de paylaştı:

Hadi Özışık'ın açıklamarı

Dün akşam Habertürk canlı yayınına katılan İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık da tıpkı 15 gün önce Yeni Çağ Gazetesi'nin Ali Aktaş'a dayandırdığı haberdeki gibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın getirileceğini iddia etti.Saadet Partisi'nden Özışık'ın iddialarına ilişkin açıklama geldi.

İddiayı ilk ortaya atan ve günlerce sürdüren Ali Aktaş'tı ama onlar Hadi Özışık ve iktidarı suçladı!

İddialara cevap veren Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "Saadet Partisi, üzerinde uygulanmak istenen birçok operasyonu geçmişte bertaraf ettiği gibi, bugün de bu ucuz ve basit ayak oyunlarını bertaraf etmesini bilir." dedi.

Birol Aydın'ın açıklaması şöyle oldu:

'Hadi Özışık iktidar ağzıyla konuşuyor' denildi

"Son günlerde ekranlarda iktidar ağzı ile konuşan grupların, sanki 'Saadet Partisi Genel Başkanı'na bir müdahale gelecek'miş gibi algı oluşturma çabalarına şahit olmaktayız. Öncelikle bilinmelidir ki; Saadet Partisi, üzerinde uygulanmak istenen birçok operasyonu geçmişte bertaraf ettiği gibi, bugün de bu ucuz ve basit ayak oyunlarını bertaraf etmesini bilir! Bizim istişare ve karar kurullarımız olan Yüksek İstişare Kurulumuz ve Genel İdare Kurulumuzun, herhangi bir genel başkan değişikliği gündemi söz konusu dahi değildir. Dışarıdan bir ‘operasyon’ başlatma niyetinde olanların, asparagas haberleri ise bizi sadece güçlendirmektedir."